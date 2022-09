Rubén Cholito García: El salario se tiene que discutir porque está muy por debajo de la inflación

“En los 135 municipios por medio de Ley 14556, la paritaria se da a través de cada intendencia y sindicato local. Hay diferentes particularidades. La idea que ha bajado desde nuestra Federación es que a los sindicatos, el salario que se tiene que discutir es por encima de la inflación”, dijo Rubén “Cholito” García al ser consultado por Política Argentina sobre la situación salarial de los trabajadores municipales.

El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), sostuvo que “la cláusula de revisión tiene que ser ahora, en septiembre-octubre, porque estamos detrás de la inflación”.“Se habla de un bono pero no tenemos la idea de cómo va a saber. De todas formas, cada vez que hay una situación a nivel nacional con la CGT se da más con la actividad privada. Nosotros después entramos en la discusión con los intendentes que no quieren pagar lo que se acordó a nivel nacional, alegando por esa pseudo-autonomía de los municipios. No conozco a ningún intendente que diga que no tiene plata”, indicó.Por otra parte, opinó sobre la avanza política, mediática y judicial contra la vicepresidenta de la Nación. “Lo de Cristina es un avance de la derecha argentina donde se quiere ensuciar un nombre histórico y ha quedado demostrado después de los alegados de Cristina y sus abogados, quedó claro que esto es un juicio político”, concluyó.