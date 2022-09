Atentado contra CFK: chats de una persona que ordenaba y aportaba datos al grupo investigado

Se reveló que Gabriel Carrizo, el hombre detenido por el intento de asesinato de Cristina Kirchner que se presentaba como dueño de la máquina de hacer algodón de azúcar, participó de un grupo de Whatsapp de su círculo más cercano en el que interactuó con una persona hasta ahora no tenida en cuenta que exhibía capacidad de ordenamiento y mayor información, sólo un rato después de la detención de Brenda Uliarte y luego de hablar con ella de un nuevo intento de magnicidio en el que esta última sería la ejecutora

Según información publicada por Página 12, en ese chat Carrizo acusó en principio de mentirosa a Uliarte pero a la vez les recomienda al resto de miembros que "por las dudas vacíen el chat".Sin embargo,"Yo la única información que sí puedo dar es que Fernando (Sabag Montiel) estuvo totalmente negado a declarar, se le otorgó una... un abogado privado, no lo quiso. No lo quiso recibir tampoco, después por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo", dice el mensaje de "Joa", ahora está en el foco de atención.En el chat participan integrantes de la banda conocida como "los copitos" pero también otras personas, como "Joa". Después de que Carrizo les da a entender que fue engañado y señala que "parece que Brenda fue cómplice" y les "mintió", hay respuestas.Sergio Orozco, que vivía con Carrizo en Barracas, confirma y agrega, según P12, que "aparece en TN". Leonardo Volpintesta se suma y expresa que no sabe "qué pasará" porque salieron "con ella en tlf (Telefé)". Otra persona, agendada Daina Akasha Lestrange, acota: "Si amor. Te lo dijo Joa más temprano".Luego hay audios de "Joa". Lo llamativo de los cuatro mensajes de voz, según cuenta el mismo medio, es que están en un registro que se diferencia del resto de la conversación, que comenzó el domingo 4 de septiembre y se extendió tras la medianoche, ya el día 5."Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan... a ver, las amenazas van a seguir recibiendo porque el estado los desamparó a ustedes pero ustedes tampoco se movieron... Gabi vos sobre todo, dale ¿No sabías con quien te metías? O sea dale, la piba no... al parecer no esta cuerda al igual que el novio, a ver chicos estamos hablando de alguien que atentó contra la vida de Cristina, no estamos hablando de alguien que quiso atentar contra la vida de no se, un perejil, o sea, si vamos al caso lo hizo por plata, por acomodo pero ahora están todos ustedes involucrados", les dice primero.Luego los llama a tener "en cuenta también, que lo que hablan, a ver... hay algunos que tienen los celulares pinchados y van a seguir pinchando los celulares, hasta encontrar víncuos, hasta encontrar cosas". Y agrega: "Sigan... a ver... todos sabemos que nadie conocía lo que había detrás de esa persona, porque parecía una persona cuerda, normal, educado, pero bueno... no se sabía lo que había atrás, la novia es tan cómplice como él, eso yo lo sospeché desde un principio, de ahora en más cuando salgan, si van a salir en los medios, para seguir declarando, pidan custodia privada, y traten de por lo menos desviar los temas... que se yo... digan que no hablan de lo que es la violencia de género, que se yo boludeces así como para desviar un poco el tema de Cristina, sigan su vida normal, es al pedo perseguirse, y eso de borrar los chats no, porque por más que vos los vacíes por el IMEI te lo rastrean y saben todo lo que vos hablás, lo que borrás, lo que decís, no decís, o sea, saben todo"., afirma.En este punto, y efectivamente el hombre que gatilló dos veces se negó a declarar. Sólo apuntó contra los militantes que lograron atraparlo en el momento que intentó disparar y dijo que Uliarte no tenía "nada que ver"., agregó la misteriosa "Joa".Carrizo anunció en esa charla de trasnoche que se iba a presentar ante la Policía Federal. Lo hizo y luego convocó a los que habían ido a la TV con él y Uliarte. Todos terminaron ese 5 de septiembre declarando como testigos en Comodoro Py. Entregaron también en forma voluntaria sus teléfonos.El de Carrizo fue revelador: en un mensaje le decía a su hermanastra, Andrea, que creía que el arma que se había usado en el atentado era suya. Después le volvió a escribir para decirle que al final no era su pistola, que él les había dado "un 22 corto", que lo tenía Uliarte y que se juntarían para descartarlo. Mientras, maldecía porque el atentado estaba planeado para "una semana después". La hermanastra declararía esta semana.