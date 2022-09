Pablo Moyano prepara renuncia a la conducción de la CGT tras la reunión de Alberto con Daer y Acuña

El líder del poderoso gremio Camionero Pablo Moyano prepara una carta para formalizar su salida de la conducción tripartita de la CGT, luego que los otros dos co-secretarios generales, es decir Héctor Daer y Carlos Acuña, cenaron con el presidente Alberto Fernández y el resto de la "mesa chica" de la centra obrera pero sin invitar al Frente Sindical al convite

En principio, la información indica que. Se trata del espacio gremial que integran, entre otros.De concretarse la salida, Ámbito Financiero señala que. Marcaría diferencias con Daer y Acuña, pero también con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con quien nunca tuvo buen vínculo.La versión indica, además, que la renuncia de Moyano sería a título personal y que no apuntaría a crear una nueva CGT o central obrera alternativa. Tampoco está confirmada la salida de Camioneros del Consejo de la central obrera.Si bien las diferencias entre Pablo Moyano y la dupla Daer/Acuña ya tuvo varios capítulos previos, como por ejemplo las diferencias alrededor de si realizar o no una medida de fuerza contra el intento de asesinato de Cristina Kirchner, la gota que terminó de molestar al dirigente camionero fue la cena de anoche de Alberto Fernández con la “mesa chica” de la CGT, que no lo invitió, en la quinta de Olivos.Fue un encuentro planificado por el propio mandatario para recobrar protagonismo y sondear entre la dirigencia sindical la oportunidad para lanzar un posible bono salarial de fin de año dirigido a trabajadores del sector privado. No está claro si la marginación del espacio de Moyano provino del Presidente o de los triunviros obreros.Allí se habló de la implementación de un auxilio salarial para trabajadores en medio de la espiral inflacionaria. De esa comida, participó Claudio Moroni, y los “independientes” Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez, adjunto de CGT y secretario general de los estatales de UPCN."El secretario de Comercio está más preocupado por las figuritas que por el aumento del pan o los productos básicos", se había quejado el lunes Moyano, y había agregado: "No se puede decir que la inflación es una sensación; sabemos quiénes son los cuatro o cinco que aumentan"."Algunos sectores del gobierno demuestran cierta incapacidad para ponerse al frente de lo que está pasando", opinó Moyano, al mismo tiempo que mostró su descontento con el "combate contra la inflación" y en relación al mercado laboral.