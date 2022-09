Atentado a CFK: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Nicolás Carrizo

acusado de participar en la planificación del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “Por favor, averigüen bien. Yo hice muchas jodas. También le dije a la mamá de (Sergio) Orozco que se había muerto y no se había muerto. Soy de hacer jodas muy pesadas. Tengo humor negro”, sostuvo durante el cierre de la audiencia Carrizo que había comenzado al mediodía en el segundo piso de los tribunales de Retiro, según pudo saber Infoabe.El acusado aseguró: “Le juro por mis dos hijos y mi padre que falleció, que no tuve nada que ver. Me enteré por la tele con todos mis amigos”. “Me gustaría estar afuera y estoy acá en esta unidad”, expresó.Si bien los juecesescucharon los argumentos, decidieron rechazar el pedido de excarcelación a la espera del avance de la investigación.El abogado defensor de Carrizo,, había intentado convencer a los jueces de que la libertad de su cliente no podría obstaculizar la investigación y había señalado que el avance depende de las pericias en los teléfonos que ya están en marcha, o en la producción de testimonios. “Si quisiera influir podría llamar ahora a los testigos porque tiene teléfono en la celda y no lo ha hecho”, remarcó.“Más allá de lo alegado por la defensa respecto de las diligencias probatorias solicitadas, y sin perjuicio de la participación que pudo o no haber tenido el imputado en los sucesos objeto de esta causa, se encomienda a la magistrada de grado a que -con la premura que exige el caso- decida la situación procesal del encartado, avance este que eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado, ponderando situaciones fácticas y probatorias no abarcadas en el marco de un planteo excarcelatorio como el aquí analizado”, dijeron Bruglia y Bertuzzi en el fallo.Por su parte, Llorens afirmó: “En lo relativo al entorpecimiento de la investigación, aún restan realizar medidas de prueba -tales como peritajes de teléfonos, entrecruzamiento de llamados, etc- todo lo cual permitiría terminar de esclarecer los hechos objeto de investigación, así como también develar la eventual participación de terceras personas en aquéllos”. “”, señaló.Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal ya habían rechazado el pedido de libertad hecho por la defensa de Agustina Díaz, otra de las acusadas en la causa por el intento de asesinato a la Vicepresidenta.La investigación apunta a que Carrizo, conocido como el líder de “la banda de los copitos”, pudo haber sido partícipe necesario del intento de magnicidio por el que Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel están imputados como coautores de tentativa de homicidio calificado contra la Vicepresidenta.