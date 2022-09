Tomas de colegios: denuncian de Larreta usa a la policía para apretar estudiantes y padres

La policía de la ciudad está cayendo está noche en las casas de las familias de los estudiantes del colegio lengüitas por la toma del colegio. Amedrentamiento y persecución nunca vistas desde la vuelta de la democracia. — Emiliano Gullo (@emilianogullo) September 27, 2022

Larreta mando a la policía de la ciudad a apretar a los estudiantes del Agustín Tosco. Esto ya se está pasando de grave! pic.twitter.com/lzdYKYJGrZ — Briel 先生 🚂 (@DrizztHunter) September 28, 2022

La policía de Larreta no sólo esta yendo a las casas de los estudiantes que están luchando, también la mandaron a los colegios como el Pugliese para amedrentar aún más a los pibes. Fuera la policía de las escuelas, toda la solidaridad con les estudiantes y sus familias. pic.twitter.com/Prai6cltMV — Alejandrina Barry (@Barry__Ale) September 28, 2022

El Gobierno deestá enviando esta noche a efectivos de la Policía de la Ciudad a los domicilios de los y las estudiantes de las escuelas tomadas para notificar una imputación penal. Así lo denunció la titular de UTE Ctera, Angélica Graciano.lanzó Graciano en las redes sociales. Según trascendió la policía de la Ciudad está presentándose esta noche en las casas de las familias de los estudiantes de los colegios tomados, como el Lengüitas y el Lorca.La imputación es por el delito del artículo 60 del código contravencional de la ciudad de Buenos Aires. Este consiste en "ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión". Según detalla "El ex diputado Patricio del Corro se hizo eco de lo que denuncian los familiares: "Me dice que quedo notificada de la formación de una causa. La causa ya está hecha. Hay un juez y fiscales en la causa. Puedo pasar dentro de los 3 días para designar un abogado, o sino, esperar una llamada a la fiscalía. Se habló de posible multa o trabajo comunitario", relató al diputado un familiar del Lengüitas. "Están pasando por las casa de todos los padres que no retiraron a sus hijxs durante el primer día y que a su vez fueron llamados y no accedieron a retirarlxs. Pararon a dos testigos por la vereda para dar por realizado un acto de notificación legal", agregó.La ministra de Educación porteña afirmó que se deberá debatir una "medida reparatoria" por parte de los estudiantes que mantienen la toma de escuelas en reclamo de mejores viandas y en contra de prácticas laborales obligatorias y ratificó que "deberán recuperar cada día que perdieron" por la protesta., confirmó Acuña en declaraciones a Radio Mitre.En este marco, la titular de la cartera educativa porteña envió una carta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal docente del Mariano Acosta, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerrada la escuela el lunes. Para este caso, la multa hacia los padres asciende a $ 1.500.000.”, sostiene Acuña en el escrito.▪️ Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 DE 6 “Mariano Acosta” = 1.503.006,55▪️ Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther B. de Spangenberg” = 1.309.718,96▪️ Escuela de Educación Media N° 1 DE 14 “Federico García Lorca” = 374.206,17▪️ Escuela de Educación Media N° 7 DE 9 “María Claudia Falcone” = 377.585,05▪️ Colegio N° 3 DE 2 “Mariano Moreno” = 876.608,45▪️ Liceo N° 5 DE 11 “P. Guaglianome” = 554.251,75▪️ Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica N° 1 DE 2 = 820.410,56▪️ Escuela de Educación Media N° 3 DE 7 “Osvaldo Pugliese” = 291.178,16