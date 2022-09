Reapareció Feletti con críticas a Guzmán y Kulfas, y habló de la inflación

(R) Las declaraciones del ex funcionario se dieron en diálogo con Radio 10. Para el exsecretario de Comercio Interior Roberto Feletti el gobierno del Frente de Todos no está cumpliendo con “el mandato del peronismo”.(r)También admitió que hubo diferencias con los exministros de Economía y de Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Matías Kulfas, respectivamente., dijo.Se trata de las primeras palabras que emitió el ex funcionario nacional tras su salida del Ministerio del Desarrollo Productivo.recalcó en relación a la inflación.