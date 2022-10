Manes acusó a Macri de "populismo institucional" por el espionaje ilegal

#Video | Feroz interna en JxC: Facundo Manes se refirió a la gestión de Macri como "populismo institucional" y dijo que el ex presidente "espió a gente de su Gobierno".



La interna de Juntos por el Cambio suma otro capítulo, esta vez el diputado por la UCRapuntó contra el expresidente, l. Rápidamente desde el ala macrista salieron al cruce e incluso Javier Milei señaló que el radical busca romper el espacio., sostuvo Manes durante entrevista en La Cornisa (LN+) y remarcó que durante la gestión macrista “Además el radical consideró: “El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves”.Consultado por el periodista Luis Majul sobre su intención de querer “jubilar” al expresidente al proponer una nueva alternativa opositora, el neurocirujano dijo que “”. “Y lo pongo en el mismo lugar a Horacio Rodríguez Larreta”, agregóEn ese sentido, indicó que "hay dos liderazgos hoy en Argentina, Mauricio Macri y Cristina Kirchner”. “Creo que esa antinomia nos impide pensar un país y desde el nuevo radicalismo estamos tratando de hacerlo", sostuvo.Y expresó su “cansancio” por “tener que luchar contra personas que son solo nombres y proyectos autobiográficos de poder”. “Los partidos que no se renuevan, no deben existir”, aseveró.Seguidamente, el periodista Luis Gasulla salió a defender a Macri y le preguntó a Manes por qué había lanzado la acusación de espionaje cuando "esa causa en la Justicia no se comprobó"., se limitó a responder Manes y ratificó su postura frente al espionaje ilegal macrista.Con la misma línea, durante los últimos tramos de la entrevista, el diputado por la UCR apuntó tanto contra Cambiemos como el Frente de Todos y los criticó por haber convenido alianzas en base a encuestas y no para intercambiar ideas:. ¿Qué fue el Frente de Todos en 2019? Una alianza electoral para ganar a Cambiemos, que derivó en un Gobierno desastroso”.“Es por eso que necesitamos discutir ideas y aliarnos para crear un proyecto de país y no para llegar al poder simplemente”, manifestó Manes y se posicionó para las elecciones 2023 al destacar que el nuevo radicalismo “busca una salida”.“Lo que estamos haciendo es llamar a una nueva mayoría silenciosa, que represente a la Argentina que no quiere los extremos”, explicó y señaló: “Por suerte en la Argentina hay partido que convoca a la modernidad y quiere un Estado transparente, eficiente, no corrupto y que asegure inversiones con confianza”.Tras la entrevista salieron a cruzar a Manes desde el macrismo. Uno de los primeros fue el ex secretario de Cultura durante la gestión de Mauricio Macri,, quien prefirió hablarle a los radicales. "Ojalá los amigos radicales se den cuenta a tiempo de la irrelevancia de Manes", escribió en Twitter.Por su parte,, legislador de la Ciudad por el PRO y uno de los hombres más cercanos al ex presidente lanzó: "Manes a quién te comiste?", a través de Twitter y repasó que el expresidente "armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre".Mientras que el diputadocuestionó en su cuenta de Twitter: “Esto es lo que piensa la UCR o el diputado Facundo Manes habla a título personal? Tiene algo que decir Gerardo Morales , presidente del partido?”Previamente se había referido al tema en otro posteo y consideró que “En esa línea se expresó el legislador por La Libertad Avanza,, quien meses atrás estuvo muy cerca del macrismo más "duro" representado por Patricia Bullrich.