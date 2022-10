El Frente de Todos porteño busca hacerle juicio político a Soledad Acuña por la toma de escuelas

La legisladora porteña del Frente de Todosadelantó en la mañana de este lunes que, sostuvo Montenegro en declaraciones para el programa Nobleza Hormiga de FM La Patriada y señaló que “los organismos históricos de derechos humanos vienen observando con mucha preocupación lo que está sucediendo con los chicos, con las tomas, principalmente el accionar del Jefe de Gobierno: la persecución a los chicos y a sus familias.La dirigente opositora porteña remarcó que "hay un partido judicial orgánico en la Ciudad que responde a Horacio Rodríguez Larreta". “Es quien permite la catarata de los abusos perpetrados por el Jefe de Gobierno”, sostuvo y remarcó: “La impunidad no durará para siempre, las directivas no durarán para siempre”.En el marco de las declaraciones de los funcionarios porteños contra las tomas de las escuelas considero que “tienen un desprecio absoluto por la educación pública".“Hay temas que nunca existieron, pero son denunciados en los medios como verdades absolutas y de ahí, sostuvo en referencia al amedrentamiento que sufrieron las familias y estudiantes por el reclamo, y a la multa que el Gobierno porteño quiere cobrarles de $1,5 millones por cada día de toma.Y sobre la situación en la que estudiantes reclaman más viandas de mejor calidad nutricional y mejor infraestructura sostuvo: “Hay problemas que realmente se explican por la enorme cantidad de dinero que gasta el jefe de gobierno en publicidad”.El domingo la ministra de Educación volvió a referirse a la toma de colegios en la Ciudad, tras las declaraciones de Máximo Kirchner, y adelantó que los alumnos que participan de las tomas "van a tener que ir a las escuelas los días sábados para recuperar la regularidad".Mientras que este lunes apuntó contra el kirchnerismo y lo responsabilizó por el reclamo de los estudiantes. "Hasta el momento no había habido por parte de ninguna de las escuelas la información de que hubiese una situación de malestar e indignación tal que justifique una medida de fuerza como esta", intentó justificar en diálogo con el programa Si pasa, pasa, conducido por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia.Y acusó una", quienes consideró "entregaron manuales de cómo tomar escuelas"."Se quejan por las destrucciones que ellos mismos hacen", reprochó posteriormente y aseguró que "algunos reclaman por problemas de infraestructura que no tienen sus escuelas".