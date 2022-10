Explota JXC: Manes ratificó su crítica a Macri por espiar y la UCR salió a desmarcarse

#Video | Facundo Manes criticó la gestión del gobierno de la Ciudad con respecto a las tomas de colegios: “Me pareció mal la toma y también me pareció mal la policía notificando a los papás”. pic.twitter.com/yMKkEmU7hu — Política Argentina (@Pol_Arg) October 4, 2022

Luego de sus dichos contrael diputado nacional de la UCR,volvió a cuestionar la gestión del expresidente: “Prometió sanear la Justicia y quedó en deuda”. Lo aseguró en diálogo con TN:, manifestó.Sin embargo, ante tantas repercusiones de los “halcones” del PRO, expresó:“Hay que reflexionar sobre qué significa el populismo. En el gobierno anterior hubo un populismo institucional, es un problema crónico de la Argentina. Para mí, no hay crecimiento económico ni desarrollo si no hay una modernización institucional. Es una falla desde hace mucho tiempo”, indicó.En ese sentido, planteó:, enfatizó Manes y remarcó: “El problema de esto es que está oculto lo que fue la deuda durante el macrismo porque el kirchnerismo es terrible. Es tan grave lo del kirchnerismo, es tan patético, triste e infinitamente peor, que frente a eso queda como algo mínimo”.Al respecto, la cúpula de la UCR salió a reprender, a través de un comunicado, al dirigente que desde ayer se desató contra Facundo Manes por haber recordado que Mauricio Macri creó un sistema de espionaje político y sugerirle que reflexione acerca de su continuidad como referente de Juntos por el Cambio. A través de un comunicado, el Comité Nacional de ese partido lo acusó de “lesionar” la coalición opositora y lo llamó a encuadrarse sin criticar a nadie., dice el texto que, sin mencionarlo, hace una cerrada defensa del ex presidente Macri y deja al neurocirujano y afiliado a esa fuerza con una amonestación de advertencia para no quedar afuera.El texto sostiene que el objetivo de la UCR es “fortalecer Juntos por el Cambio”, por ser esta coalición “la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza, más degradación institucional”., no sin estar “enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada”, agrega la declaración.Por eso, advierte,, concluye la misiva de la fuerza política pretende volver al gobierno ocupando escalones más altos en la coalición.Pese al rechazo de propios y ajenos, el neurocientífico sumó criticas al interior del partido cambiemita. Al ser consultado por la toma de las escuelas en la Ciudad, el neurocientífico contestó que no estaba de acuerdo con la medida de los alumnos, pero cuestionó la respuesta del jefe de Gobierno porteño,al conflicto: “, dijo y señaló: “Yo hubiera dialogado. Creo que hay que escuchar y dialogar. Hay que entender que la educación es más que aprender algo. Es una identidad, es construir una brújula en un mundo cambiante, es curiosidad y libertad”.Tras los dichos de Manes y el aluvión de críticas que recibió por parte de toda la coalición opositora, la querella mayoritaria que representa familiares de los tripulantes que murieron en el hundimiento del submarinoen 2017 se solidarizó con dirigente radical y diputado de Juntos por el Cambio por el “ataque que se está perpetrando” contra él por “decir la verdad” en relación a las denuncias por espionaje ilegal contra el ex presidente Mauricio Macri., reza un comunicado difundido por la abogada, sintetizó. Finalmente, desde ese espacio agradecieron y apoyaron la valentía de admitirlo. “Esta querella seguirá luchando en soledad absoluta contra el poder en su máxima expresión”, finaliza el texto que lleva las firmas de las doctoras Valeria Carreras y Lorena Arias.Tras los dichos de Manes, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) cruzaron al diputado radical, quien reinstaló la tensión interna de la coalición al afirmar que el ex presidente Mauricio Macri “tiene que reflexionar” por haber “espiado a gente de su propio Gobierno” entre 2015 y 2019, una gestión que catalogó de “populismo institucional”.