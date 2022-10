La Oficina Anticorrupción denunció penalmente a Patricia Bullrich y a Marcos Peña por licitaciones irregulares

una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría optado por comprar sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras

por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016.La denuncia apunta contraen la licitación cometiendo perjuicio al Estado, entre otras irregularidades."No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública", sostiene la presentación de 26 páginas que la OA presentó ante la justicia, según informaron fuentes del organismo.También fueron denunciados, al igual que Bullrich, por losel exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, y los exfuncionarios Gerardo Milman (actual diputado nacional de Juntos por el Cambio) y Fernando Alberto Fohrig.En el escrito, que detalla la operación, el organismo remarcó que".Para la OA, Bullrich "resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades"."Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la", detalló el organismo.Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, “se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes”, “abusando de su posición" y de “su poder”."La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente", argumentó el organismo.Según la investigación, "Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema `enlatado` sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal".Pero, además, la OA advirtió que cargan con otra "conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina".Incluso, en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.