Alberto Fernández: La lógica es que el Estado esté para socorrer a los que no pueden pagar las tarifas

El presidentepresentó este martes en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas el nuevo esquema de subsidios en energía eléctrica y gas natural para los clubes de barrio y señaló que"La lógica es que los que no pueden pagar las tarifas, esté el Estado para socorrerlos; para que los que pueden pagar algo, esté el Estado para socorrerlos menos; y que para que los que puedan pagar lo paguen", sostuvo el Presidente desde el Polideportivo de Villa de Mayo.Y agregó: “En esa lógica,”.Además señaló que "cuando un club de barrio no existe, hay un chico que queda en la calle; un chico o chica que se frustra porque no puede realizar el deporte que quiere".Y agregó: "Queremos que florezcan muchos clubes de barrio, que alberguen a lo mejor de nuestros chicos y chicas, que den amparo a nuestros abuelas y abuelas, que sean lugar de regocijo y educación de nuestra gente"."Estamos convencidos de que no estamos haciendo nada más que un acto de Justicia. Dándoles derechos a los clubes de barrio para que sigan educando; dándoles el mejor contenido a nuestros chicos y nuestras chicas y también a nuestros adultos mayores, para que puedan seguir disfrutando de todo esto", aseguró el Presidente.Y recordó para concluir: "Para mí, como dije aquel 10 de diciembre de 2019, los primeros son los últimos. Y que siempre voy a estar cerca de los últimos, acompañando a los que más necesitan y a los que más reclaman de la asistencia del Estado para poder sentarse en la mesa común de los argentinos y las argentinas".Acompañaron al primer mandatario el ministro de Economía,; y el de Turismo y Deportes,y, también, por la secretaria de Energía,, y el intendente local,Durante el acto el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que "8.000 clubes de toda la Argentina no van a ser parte de eso que llamamos la 'segmentación' y que, de alguna manera, no van a tener tope de gasto".No obstante, aclaró que eso "no significa que tengan que malgastar" y pidió "cuidar la luz y el gas"."No podemos ponerle un tope a la hora en la que los pibes dejan el colegio y juegan a la pelota, o la temperatura de la pileta de las abuelas o de los chicos que hacen natación en invierno y muchos clubes tienen", agregó.Massa remarcó que el subsidio a la energía para los clubes de barrio requiere de "un esfuerzo de casi $1.000 millones, que a partir de la decisión del presidente pone el Estado nacional".