"Los más fracasados": Macri contra los argentinos por la pobreza pese a que él la aumentó

El ex presidente Mauricio Macri acusó a los argentinos, desde España y en una reunión con Mario Vargas Llosa, de integrar "la sociedad más fracasada de los últimos 70 años en el mundo bajo el argumento de que era rica y luego incrementó la pobreza, pese a que su gestión fue la peor de este siglo en ese indicador

en el final del gobierno de Macri los datos del INDEC -que son comparables con los del Cedlas- arrojan que la pobreza llegó al 35,5% de las personas y la indigencia al 8% de los argentinos. Configuran los niveles más altos desde 2008 para los segundos semestres

En una reunión con el premio Nobel peruano en el marco de un encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), Macri dijo en concreto, y con una sonrisa:El repudiable ataque del líder de Juntos por el Cambio a los argentinos es llamativo desde cualquier análisis que aborde cómo se fue del gobierno y cuál podría ser su futuro político: Macri es el único presidente argentino y latinoamericano en perder en primera vuelta su intento de reelección y, además, todavía existe la posibilidad de que sea candidato por su espacio político en 2023.En el encuentro, Macri diagnosticó además que "hay muchas personas angustiadas, desesperanzadas" en el país y también mencionó el tema de la elección en 2023., dijo, en tono similar a sus expresiones antes de su primer mandato.El primer dato oficial del INDEC, que antes de que llegara Cambiemos a Nación no estaba midiendo la problemática, indicó que la pobreza en el segundo trimestre de 2016 alcanzaba al 32,2% de la población.Este dato sólo incluye un trimestre y no dos, como la medición oficial del INDEC. El Cedlas calculó el semestre móvil compuesto por el segundo y el tercer trimestre de 2016, que dio 31,4% de pobres. Otras estimaciones, siempre privadas, arrojan números levemente inferiores, de entre 29,5 y 31 puntos porcentuales.En cambio,La UCA, que estimó que la pobreza al final del mandato de Cristina Kirchner en diciembre de 2015 era de 29%, es aún más crítica de la situación que dejó Macri. Según su informe, “en cuanto al comportamiento de la tasa de pobreza en hogares y población entre los años 2010-2019, se observa que en el tercer trimestre de 2019 el 32,1% de los hogares y el 40,8% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza"."Este último valor representa un incremento de alrededor de 7 puntos porcentuales con respecto a las tasas verificadas en el tercer trimestre de 2018 y 12% con respecto al mismo periodo de 2017”, concluye.Si se compara este desempeño con los otros gobierno argentinos del siglo XXI, el de Macri fue por lejos el peor gobierno en cuanto a pobreza.Con la crisis de 2001, según el Cedlas Fernando de la Rúa hizo aumentar la pobreza en octubre de 2001, meses antes de que renunciara, al 46% de la población -medido con la vara actual- y luego tras la sucesión de tres presidentes en una semana, en octubre de 2002, ya bajo el mandato de Eduardo Duhalde (PJ), siguió aumentando y llegó al 66%.Según la misma fuente, en mayo de 2003 Eduardo Duhalde entregó el poder a Néstor Kirchner con la pobreza en el 62%. Al segundo semestre de 2007, cuando le entregó la administración nacional a Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza había bajado fuerte hasta el 37% en todo el país.En la gestión de CFK hubo cuestionamientos respecto de una supuesta manipulación de las estadísticas desde 2007, que para otros analistas configuró en realidad una modalidad diferente que alteró los porcentajes nominales pero no las fluctuaciones. Luego, a partir de 2013 el INDEC dejó de publicar datos de pobreza.No obstante según las cifras del Cedlas con la misma forma de medición del macrismo y la actual, la pobreza de 37% de 2007 bajó al 28% al finalizar el primer mandato de Cristina. En su segundo gobierno habría aumentado hasta el 30% lo que arroja, en el total de su gestión, que la pobreza habría bajado siete puntos porcentuales.