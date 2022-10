La presidenta de la Comunidad de Madrid apuntó contra el peronismo

Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España. pic.twitter.com/DLIx8wm4Uk — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2022

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó contra el peronismo para atacar la reforma fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez en España.“Sánchez nos va a llevar a la ruina”, comenzó Díaz Ayuso del Partido Popular (PP) durante un debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid. “Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado”, agregó.Luego apuntó contra el peronismo: "Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España. Me niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo. Aquí la gente quiere ser libre, quiere tener sus proyectos, quiere tomar sus decisiones”.De esta forma, Díaz Ayuso cuestionó al gobierno de España que, con el apoyo del Partido Socialista (PSOE) y Podemos, anunció la semana pasada un impuesto de solidaridad para grandes fortunas durante dos años. La iniciativa es similar a la utilizada por el Gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a la crisis del coronavirus desatada en la Argentina.