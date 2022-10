Kicillof echó al jefe del operativo policial por el accionar en Gimnasia - Boca

Comunicado PBA by Débora Lopez on Scribd

El Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof reconoció que el operativo realizado anoche durante el partido que iban a disputar Boca y Gimnasia "no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron" e indicó que se ordenó apartar al jefe policial que estuvo a cargo."El Gobernador instruyó al Ministro de Seguridad para que el Jefe del Operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo. Vamos a respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber", señaló el comunicado difundido esta mañana.Anoche la Policía Bonaerense reprimió durante más de una hora a hinchas de Gimnasia de La Plata que se habían quedado fuera del estadio sin poder ingresar para ver el partido contra Boca Juniors, a pesar de tener entradas y carnets de socios. En esos incidentes murió de un infarto un hombre de 57 años y ocho personas sufrieron heridas leves.Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de repudiar la violencia a través de un comunicado. "Es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron y más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro", se indicó.Además, se informó que "casi todas las personas que sufrieron heridas y recibieron la asistencia brindada por el sistema de salud provincial ya han sido dadas de alta".La policía disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos de forma indiscriminada. Algunos de esos gases ingresaron al estadio, lo que afectó tanto a los jugadores como a las decenas de miles de hinchas que estaban observando el partido y no tuvieron dónde refugiarse. El encuentro debió ser suspendido a los 9 minutos del primer tiempo. Se investiga si el club local sobrevendió entradas.