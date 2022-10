Mauricio Macri: "Una larga lista de empresas públicas deberán ser gestionadas por el sector privado o ser eliminadas

A partir del 18 de octubre llega “Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías! pic.twitter.com/r2WcBiGptG — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 5, 2022

El ex presidente Mauricio Macri inclinó su discurso hacia la ultraderecha. En un adelanto de su libro "¿Para Qué?", el fundador del Pro profundizó su discurso antiestado, propuso una “reducción drástica del gasto público” y sostuvo que “Juntos por el Cambio debe volver al poder”.En el capítulo 25 tituladode su próximo libro, que Infobae adelantó, Macri apuntó contra el Kirchnerismo y sostuvo: “El kirchnerismo convirtió a nuestro país en un estafador serial ante todos los que confiaron su dinero e invirtieron. Aun dando un giro de 180 grados en materia de política económica, el mundo querrá, con toda lógica, ver primero con sus propios ojos la sustentabilidad y el compromiso genuino del nuevo gobierno”. “No habrá nuevas inversiones en nuestro país hasta tanto no hayamos sido capaces de mostrar que el cambio es definitivo y no tiene marcha atrás”, consideró.En ese sentido el expresidente criticó a las alianzas con los países populares de Latinoamérica y manifestó que hoy Argentina sólo se vincula “con los peores de la clase”. “Nada bueno trajeron las alianzas con dictaduras criminales como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Habrá que comenzar de nuevo y la reconstrucción de la credibilidad nacional será un desafío enorme y de largo aliento”.“He escrito ya que el gradualismo fue producto de nuestra debilidad y no de nuestra vocación.”, sostuvo Macri respecto a su primera presidencia.Aunque todavía no oficializó una candidatura a las elecciones presidenciales 2023, Macri consideró en su libro: “La pobreza y el desempleo no pueden esperar. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal. Es otro de mis aprendizajes en la presidencia”. “, afirmó aunque resulte irónico Macri.Y presenta su idea de ajuste al señalar que “”. “El legado del kirchnerismo será un Estado elefantiásico, torpe e ineficiente. Cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata”, indicó.“Nuestras industrias tienen que saber que su tiempo para ser competitivas está llegando a su fin. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo a costa de los bolsillos de los consumidores. El modelo de la Argentina cerrada ha fracasado por donde se lo mire”, agregó Macri al respecto.Y remarcó: “Quiero plantearlo con todas las letras:Hoy no es otra cosa que una gigantesca fábrica de déficit, inflación y pobreza”.En esa línea Macri señaló que “”. “El gasto público ha crecido hasta un punto tal que, lejos de ser un motor de la economía como postula el populismo, se ha convertido en un freno al sector privado, que es el único capaz de generar empleo y crecimiento genuinos”, indicó.”, sostuvo el fundador del PRO y, tras mencionar cambios suerte de propuestas de campaña, señaló que “todos saben que el modelo actual es obsoleto y que, de mantenerlo, las cosas solo pueden empeorar. Pero nuestro círculo rojo tiene un problema. La mayoría de sus integrantes suele sostener en público algo diferente a lo que dice en privado”. “Al final del día el círculo rojo dice querer todas las reformas con excepción de una: aquella que afecta sus intereses”, manifestó en un alineamiento con el diputado libertario Javier Milei.Macri también dio su opinión sobre los planes sociales y afirmó que “aquellos que reciban la ayuda solidaria del resto de los argentinos deberán saber que su duración en el tiempo será limitada. Deberán capacitarse para estar en condiciones de ingresar lo más rápido posible en el mercado laboral formal”."Tendremos que replantearnos, la sociedad y sus líderes, la política en materia de cortes de calles y rutas. No existe ninguna posibilidad de que continuemos asistiendo al triste espectáculo de fuerzas de seguridad que no actúan”, escribió respecto a las manifestaciones en el país.Y concluye el adelanto del capítulo 25: “La sociedad no va a perdonar a un gobierno que no esté a la altura del mandato. Llevamos ya demasiados años de frustración que pesan sobre muchas generaciones”.