Sabbatella sobre la Ley de medios: Hay que recuperar los artículos antimonopólicos que Macri sacó a pedido de Magnetto

En un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el dirigente kirchnerista y ex titular de la AFSCA,recordó las modificaciones que el ex presidentele hizo a la norma durante los primeros días de su gestión y pidióA través de un comunicado Sabbatella, actual presidente del partido Nuevo Encuentro, subrayó la necesidad de recuperar el espíritu de la norma, para que haya una “verdadera pluralidad de voces, esencial para el sistema democrático”. “Justamente, si los discursos de odio y la violencia política tienen posibilidad de instalarse en el país, es porque”, señaló.En ese sentido, el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano de aplicación de la Ley hasta diciembre de 2015, recordó que el grupo Clarín primero se presentó en la justicia para impedir que la ley sea tratada en el congreso y no lo logró. “Cuando la ley se aprobó, se presentó para declararla inconstitucional y con medidas cautelares frenó la aplicación. Después de audiencia pública, la corte dictaminó la constitucionalidad de la ley, presentó un plan de adecuación tramposo, donde cuando decían que vendían no vendían y cuando decían que se dividían tampoco lo hacían, manteniendo vínculos societarios en Argentina y en otros países”, señaló.“Cuando descubrimos las mentiras y pasamos a la adecuación de oficio, volvieron a presentar otra medida cautelar para frenar el proceso y nos denunciaron por abuso de autoridad”, recordó Sabbatella y apuntó contra la gestión macrista que rápidamente hizo modificaciones en la norma para beneficiar al grupo Clarín: “Y obvio el Partido Judicial condenó a quienes quisimos hacer cumplirla ”.En esa línea aseguró: "No tengo ninguna duda de la lesión a la libertad de expresión, a la diversidad, a la pluralidad y por lo tanto a la democracia, que genera las tendencias monopólicas y las posiciones dominantes en el mundo de la comunicación”.“Por eso,”, concluyó el dirigente.CUÁLES FUERON LAS MODIFICACIONES DE MACRIEl 6 de abril del 2016 se aprobó el DNU 267 mediante el que Macri realizó cambios en la norma audiovisual y en la de telecomunicaciones que había proulgado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre del 2010El DNU 267 creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para reemplazar el AFSCA y estableció:-Compra y venta de licencias: como norma general de la LSCA, las licencias eran intransferibles, salvo situaciones puntuales para las que era necesaria una aprobación previa. La modificación permite la venta de licencias del sector con fines de lucro a personas que cumplan con los requisitos de adjudicación.-El servicio de TV por cable pasó a regirse por el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), es decir, las operadoras podrán tener más de 24 licencias para brindar televisión para cable o del 35% de los abonados de una región o del país que les limitaba la LSCA.A su vez, las telefónicas podrán brindar TV por cable, algo de lo que originalmente estaban excluidas en la LSCA por tratarse de un servicio público.-Se pueden tener más licencias audiovisuales: el máximo total de 10 licencias de televisión abierta o radio, pasa a ser de 15, y se elimina el tope de cobertura del 35% de los habitantes.