Yasky sobre el 17 de octubre: "Vamos a demostrar que estamos de pie y no derrotados"

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional,, se refirió a la movilización por el 17 de Octubre, Día de la Lealtad peronista y aseguró que desde el sindicalismo demostrarán que están “de pie y no derrotados". Además apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y sus planteos de ultraderecha.", explicó Yasky en comunicación con El Destape Radio y remarcó que la agenda “tiene que ser la que le dé respuesta a los trabajadores y a los jubilados, privilegiar la deuda interna sobre la deuda externa".En ese sentido apuntó contra la gestión anterior: “El macrismo mintió para ganar las elecciones pero ahora están diciendo la verdad. A cara descubierta”. “y debemos dar una muestra que no estamos de pie y que no estamos derrotados”, aseguró el sindicalista.En esa línea, Yasky señaló que el nuevo libro de Macri, que saldrá a la venta el próximo viernes, "".Y adelantó: "". "Queremos garantizar que las inversiones que se hagan para explotar el gas y el litio tengan una presencia determinante del sector público y salvaguarde nuestros recursos naturales", explicó.La movilización a Plaza de Mayo será este jueves, allí se presentará oficialmente en conferencia de prensa el acto del 17 de Octubre que vienen organizando el Frente Sindical de Pablo Moyano, la Corriente Federal de Sergio Palazzo, la CTA de Hugo Yasky y la CTA Autónoma junto con organizaciones sociales, pymes y cooperativas.El martes el Partido Justicialista (PJ) bonaerense presidido porconfirmó su participación y se espera que también se movilicen los intendentes.