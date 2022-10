Oficializaron el esquema de segmentación tarifaria de AySA

El Ministerio de Obras Públicas oficializó este miércoles el esquema de segmentación tarifaria que regirá a partir de noviembre para los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).La medida se dispuso a través de la resolución 183/2022 de la Secretaría de Obras Públicas publicada hoy en el Boletín Oficial, con la intención de "evitar errores de exclusión", teniendo en cuenta que la segmentación establece unaLa propuesta de segmentación tarifaria incluye la creación de "un esquema de subsidios transitorios para". Según la medida, esta distribución de los subsidios por zonas es "la herramienta tarifaria existente que mejor interpreta las diferencias de valuación inmobiliaria como reflejo de la situación socio económica del usuario o usuaria".En el escrito se explica que, con la intención de "evitar errores de exclusión", la Concesionaria propone la implementación de un 'Registro de Mantenimiento de Subsidios' al cual "podrán acceder los usuarios y usuarias residenciales de los zonales altos y medios" para que puedanDe cara al nuevo esquema tarifario, también se aclaró que AySA "estima un incremento en el presupuesto del Programa de Tarifa Social como unapermitiendo el acceso al agua potable".-Los usuarios de la categoría residencial y baldío cuyos inmuebles se encuentren en áreas de Coeficientes Zonales 1,45; 1,30 y 1,10 (barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires y la mayor parte del conurbano bonaerense) pasarán a pagar una tarifa que resultará de una reducción de 45% del valor pleno en noviembre y diciembre, del 30% en enero y febrero de 2023 y del 15% a partir de marzo del año próximo.-Los usuarios de la categoría residencial y baldío cuyos inmuebles se localizan en áreas de Coeficientes Zonales 2,00; 1,80 y 1,60 (nivel medio, en barrios del centro y oeste de CABA y determinados puntos del Gran Buenos Aires), tendrán un descuento del 40% en el último bimestre de 2022 y del 20% en el primero de 2023, eliminándose las quitas a partir de marzo.-Los no residenciales, sin distinción de coeficiente zonal, tendrán un esquema de reducción similar al de los usuarios de zonas de ingresos medios.Con esta medida se implementó la apertura del Registro de mantenimiento de subsidios, a modo de "solicitud de excepciones para aquellos usuarios y usuarias que justifiquen y acrediten mediante declaración jurada no estar en condiciones de afrontar los importes tarifarios resultantes de una reducción del subsidio aplicado".Esto significa que las/os usuarias/os Residenciales que no cumplan con los requisitos para la Tarifa Social y pertenezcan a los zonales “altos” o “medios” podrán solicitar mantener el subsidio correspondiente al esquema de zonales “bajos”. El beneficio podrá solicitarse en cualquier momento y tendrá un año de vigencia.Permitirá mantener el nivel de subsidios correspondiente al segmento “Medio - Bajo” a aquellos hogares que reúnan alguna de las siguientes condiciones:-Ingresos netos menores a un valor equivalente a DOS (2) Canasta Básica Total (CBT) para un hogar Tipo 2 según el INDEC. Esto equivale, en octubre de 2022, a unos 240 mil pesos.-Integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP)-Domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM;-Al menos un o una integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur;-Al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a TRES (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar Tipo 2 según el INDEC.Desde el Gobierno indicaron que a partir de la próxima emisión, se podrá encontrar el coeficiente zonal detallado el dorso de la factura.