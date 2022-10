Denunciaron a Vidal por irregularidades en la compra de un departamento

La Justicia recibió una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra la diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal por inconsistencias en su declaración jurada de bienes.Concretamente se la denuncia por supuestas irregularidades en la compra de un departamento en el barrio porteño de la Recoleta por un valor de USD 340.000.La denuncia fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y recayó en el juzgado federal 12, actualmente a cargo del juez Ariel Lijo.Según la presentación, María Eugenia Vidal escrituró el departamento en cuestión a mediados de 2019, cuando todavía era gobernadora. Lo compra días después de presentar la declaración jurada correspondiente a ese año, en la cual informó un patrimonio de USD 95.000.“El patrimonio hasta ese momento declarado no alcanzaba para realizar esta compra, pero aun así lo compró, sin haber justificado hasta el momento la procedencia de la diferencia de efectivo que debió conseguir para su adquisición”, dice la presentación judicial.Luego, a su cese como Gobernadora, en fecha 9 de diciembre de 2019, su declaración jurada informaba el departamento con un valor de $1.178.666 pesos (un millón ciento setenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis).Y finalmente, en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, al asumir como Diputada Nacional, denunció el mismo inmueble de Av. Pueyrredón, pero ahora directamente en su valor en $19.730.880.Vidal justificó la compra con una hipoteca. Dijo en su momento en un medio de comunicación que es el resultado del trabajo de toda su vida, de la venta de su casa anterior cuando se divorció y de la mitad del auto que tenía con su ex marido. "Una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de 10 años”, indicó.A lo que la denuncia sostiene : “La actual Diputada Nacional adquirió durante su gestión como Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, un departamento en el Barrio de Recoleta, cuya compra, públicamente pretendió justificar en parte con ingresos patrimoniales que no estaban denunciados en su declaración jurada, y en parte con una supuesta hipoteca a diez años, cuya existencia es lisa y llanamente inverosímil”.La denuncia continúa explicando que según la propia Vidal, el departamento de mención, fue adquirido a un valor de 340.000 , mediante un "préstamo por USD 200.000 (doscientos mil dólares) otorgado por la Sra. Brenda Biondi, y el resto, es decir USD 140.000 (ciento cuarenta mil dólares), en efectivo".Para el denunciante, “resulta imposible que Vidal abonara USD 140.000 en efectivo, cuando había declarado como patrimonio neto USD 95.000”, y otra cuestión, Brenda Celina Biondi, quien le otorgó el préstamo para la compra, era la vendedora del inmueble, según dice la denuncia.Para el denunciante “durante la función pública se ha enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejerció el cargo público de Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, mediante la adquisición onerosa de un bien inmueble en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la colaboración e intervención de varias personas cercanas que también deberán ser investigadas”.