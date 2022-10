Georgieva: El pueblo argentino espera que su gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),, destacó el compromiso del ministro de Economía, con el programa y aseguró que no va a ser flexible con Argentina en cuestiones que impliquen un daño para su población.“Nuestro compromiso es con el pueblo de Argentina., y eso es lo que apoyamos con nuestro programa”, dijo Georgieva en una conferencia de prensa en Washington DC, donde se celebran las Reuniones Anuales del organismo y el Banco Mundial.Y señaló que desde el Fondo son “plenamente conscientes de que, no sólo en Argentina, en muchos países, hay presiones de la población que van en contra de lo que es mejor para la gente”. “Presiones para aumentar el gasto cuando no es asequible y cuando alimenta la inflación”, agregó.Mientras la directora gerente respondía a preguntas en la conferencia de prensa,secretario del Tesoro francés a cargo del Club de París para retomar las negociaciones con el grupo de países con el objetivo de cancelar la deuda argentina de USD 2.000 millones.. Se ha comprometido con su equipo a cumplir lo que hemos acordado en nuestro programa”, elogió y destacó: “Se ha demostrado que el compromiso está ahí porque hemos sido capaces de llevar a cabo con éxito la segunda revisión”.En ese sentido explicó que desde el FMI seguirán “muy de cerca la respuesta de la economía a las medidas de política” porque nunca toman “un programa como algo inamovible si las condiciones cambian significativamente”.“Pero puedo decirles que, sino que miraremos la realidad que se ve en Argentina, asegurándonos de que nuestro programa ayude a anclar la economía y, con el tiempo, devolver el acceso al mercado para la Argentina. Hay factores políticos, que existen en todos los países, por lo que obviamente seguiremos muy de cerca su proyección en el tiempo y actuaremos en consecuencia”, concluyó.