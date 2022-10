Mauricio Macri: A las Fuerzas Armadas hay que darles un rol mucho más activo en la seguridad nacional

#Video | Mauricio Macri criticó la posición del Gobierno nacional en el conflicto de las usurpaciones de Villa Mascardi.



El expresidenteapuntó contra el Gobierno nacional por su posición frente a los desalojos de Villa Mascardi y sostuvo que “a las Fuerzas Armadas hay que darles un rol mucho más activo en la defensa de la seguridad nacional”.Al ser consultado por los desalojos y detenciones en Villa Mascardi, Macri aseguró: ", sin dudas".“Sobre todo por ejemplo en el tema Vaca Muerta”, agregó el expresidente y criticó a Alberto Fernández: “, que ni siquiera son los Mapuches un pueblo originario porque vienen de Chile, para ver si se puede hacer un gasoducto que le cambia la realidad a muchos argentinos?”, cuestionó en referencia a la reunión que tuvo el Presidente con referentes de comunidades Mapuches en Neuquén.consideró sobre el jefe de Estado y señaló que “la Argentina del 2019 para acá se transformó en un país fuera de la ley”. “Los barras han vuelto a hacer lo que quieren, no hay más tribunas seguras, estos Mapuches vuelven hacen lo que quieren cuando estaban controlandose y cada vez en más retirada”, enumeró y cuestionó: “Quién va a querer invertir en el país”.Y siguió apuntando en contra del oficialismo: “Acá nadie gobierna. La Argentina hoy está a la deriva, sin rumbo, tratando de tapar parches de un día para el otro, con una inflación que va rumbo a superar el 100% con escasos dólares”.“No cumplen con lo que prometieron, no empezaron a ordenar el tema tarifario antes de que nos quedemos sin energía”, se quejó el exmandatario.Macri sumó: “Digo que a mí me tocó el tercer subsuelo, ahora va a ser el séptimo subsuelo. Lo que habíamos arreglado lo desarreglaron y lo que no arreglamos lo empeoraron. Pero la enorme diferencia, por la cual soy optimista, la hace la gente. La gente pide más cambios, más libertad”.Sobre una posible devaluación dijo que “hay que establecer la confianza” y auguró que “vamos a tener un presupuesto sano. Que no vamos a gastar más de lo que ingresa”, aunque consideró que el Gobierno sigue “defendiendo los privilegios de unos poquitos, dejando a la mayoría afuera”.“La Argentina, el año que viene, va a un cambio profundo y ellos (por los jóvenes) son los protagonistas. Entonces yo les digo a todos:”, pidió de cara a las elecciones 2023.Y sobre el final de la entrevista el expresidente ante la consulta de sí su familia quería que sea candidato, admitió:“Está de acuerdo en que sería bueno que no”, concluyó.