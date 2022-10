Massa destacó la desaceleración de la inflación, pero indicó que todavía no está "conforme" con los números

datos sobre el índice de precios al consumidor, que creció 6,2% en septiembre. Se trata de una cifra inferior al 7% de agosto y al 7,4% de julio.

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó este viernes la desaceleración de la inflación de los últimos dos meses, pero reconoció que es "un número que todavía no conforma"., dijo a un grupo de periodistas luego de dar una charla en Washington DC, ciudad a la que llegó el martes para participar de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.Las declaraciones de Massa fueron formuladas luego de conocerse losMassa analizó el último dato de inflación en el marco de un almuerzo con invitados del sector privado, empresarios y organismos multilaterales. La inflación también había sido uno de los principales temas por los que fue consultado. Previamente, se había reunido además con Reina Irene Mejía, presidenta interina del BID, para firmar un crédito por USD 700 millones anunciado esta semana. En el almuerzo, priorizó la dinámica de precios por sobre otros temas., dijo ante medio centenar de asistentes que participaron de su presentación en el think tank del país norteamericano.Massa llegó el martes a EEUU para participar de esas jornadas y vuelve esta noche a la Argentina. Una inflación que todavía no muestra una desaceleración significativa respecto del pico de julio fue tema recurrente en todas sus reuniones con funcionarios del Fondo, del Banco Mundial, pares de otros países y empresarios.“En primer lugar me tocó, o nos tocó a mi y al equipo, asumir en el ministerio con una inflación que proyectada de 7,5% para el mes siguiente. Algunas de las medidas que devolvieron precio a lo que es la cadena de precios en la Argentina por la idea de estabilización política generaron un primer paso descendente y nuestro primer mes fue con una pequeña reducción de la inflación”, argumentó.Tras señalar que esperaba una cierta desaceleración en el dato de septiembre, tal como se confirmó minutos más tarde, intentó eliminar expectativas de una desaceleración rápida del nivel general de precios.“A mi me gusta ser muy sincero, franco y brutal”, dijo., comentó.“Lo que nos hemos planteado es un camino de recorrido descendente, paulatino, serio, firme, en el que cada una de las metas en términos macroeconómicos nos permite plantear un resultado que estimamos que puede ser positivo pero que requiere de que tengamos la conducta y la capacidad de sostener el camino que elegimos recorrer para cuidar el bolsillo de los argentinos”, concluyó.