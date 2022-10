Julio Bárbaro: Hace tiempo que el peronismo es un recuerdo que da votos

Para Julio Bárbaro “falta un proyecto”. “Después si hacemos un acto o 200 es lo mismo si el peronismo no existe como proyecto”, dijo en relación a los tres actos que se llevarán este 17 de Octubre en el centro porteño.

Para el histórico dirigente peronista, “el peronismo dejo de existir hace mucho tiempo”. “Menem destruyó su concepción de Estado y Kirchner el de la unidad nacional. Hace tiempo que es un recuerdo que da votos”, dijo en diálogo con Política Argentina.Consultado sobre la llegada de Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos y Ayelén Mazzina al Gobierno, expresó: “No tengo expectativa del Gobierno”. “Está claro que no son temas que nos intereses. La Argentina está ligada al tema económico. Estos cambios son un gesto del Presidente que no se entiende si lo consolidan o lo debilitan”, manifestó.Y recordó: “Alberto necesitaba de personajes como Manzur y Massa para salir de su debilidad”. “Hasta el momento nadie sabe cuál fue su lugar en la historia”, expresó no sin cuestionamientos al presidente Alberto Fernández.