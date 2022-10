Cerruti cruzó a Bolsonaro y Díaz Ayuso por críticas hacia el peronismo

Resulta que @jairbolsonaro y @IdiazAyuso han dedicado sus discursos de hoy a criticar al peronismo.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, respondió este lunes las críticas al peronismo por parte de los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de la Comunidad española de Madrid, Isabel Díaz Ayuso."Cuánto le duele a la derecha mundial un movimiento que es ejemplo de ampliación de derechos y conquistas de los desposeídos y los trabajadores", expresó la funcionaria en su cuenta de Twitter.En un encuentro con músicos en Brasilia, Bolsonaro aseguró: "Hace unas pocas décadas Argentina tenía un PBI igual al nuestro, hoy tienen al 40% de la población bajo la línea de la pobreza. No nosotros no queremos eso para Brasil".Por su parte, Díaz Ayuso criticó al peronismo durante el Foro Madrid: "Argentina, que ha sido uno de los países más ricos del mundo y una fuente de oportunidades y prosperidad, ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas a servicio del poder político. No es casualidad que cada vez más argentinos y otros ciudadanos de la región vengan a vivir a Madrid".