Alberto Fernández: "Nadie nos hará ceder para lograr que se viva cada vez mejor"

El presidentesostuvo este martes que la Argentina tiene que “ordenar las cuentas” pero no puede “postergar el crecimiento” y apuntó contra lo que critican a su gobierno:"Hablaba con Sergio (Massa) hoy y le dije que nosotros no tenemos que parar el crecimiento de la Argentina", aseguró el Presidente al inaugurar un nuevo módulo de la Planta Depuradora de Aysa para el tratamiento de líquidos cloacales en el municipio bonaerense de Hurlingham y remarcó:En ese sentido, Fernández mencionó los sectores de la economía popular, en medio de los anuncios que ayer hizo en Cañuelas sobre el pago de un bono de $45.000 para los sectores más vulnerables, como parte del plan de estabilización de la economía que el ministro Massa dio a conocer este fin de semana."Todos los días trabajamos para que los trabajadores de la economía popular entren en la economía formal y tengan todos los derechos", destacó el Presidente.Y luego apuntó contra la oposición: "Nos golpean todos los días, pero nadie nos hace ceder en nuestro esfuerzo". "una y otra vez, como en 2003 con Néstor Kirchner", sostuvo.Al respecto el mandatario señaló que la "Argentina endeudada que salió de la pandemia y soporta las consecuencias de la guerra sigue creciendo" y afirmó que eso es algo que “no puede parar”, al tiempo que resaltó que a su Gobierno “le tocó un tiempo muy duro” e insistió en que “nadie nos hará ceder para lograr que se viva cada vez mejor”.El presidente puso en marcha el nuevo módulo de la Planta Depuradora para el tratamiento de líquidos cloacales del municipio bonaerense de Hurlingham, obra que requirió una inversión de más de 2.492.000.000 pesos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de la zona.“Esta obra va mucho más allá, ya que beneficia a Morón, San Martín, Ituzaingó y 3 de Febrero”, destacó el jefe comunal en su exposición, junto a la titular de AYSA,, el gobernador bonaerensey los ministros de Economía,, y de Obras Públicas,El Presidente había dicho que al asumir en 2019, se encontraron “con el 70% de la obra pública paralizada, con casi 40.000 millones de pesos de deuda y retrasos”, enfatizó.Por su parte, Malena Galmarini, la titular de AYSA, destacó:, en pandemia cuando no había vacunas la única defensa era el lavado de manos", sostuvo. "La fuerza y el presupuesto están puestos en nuestra gente", agregó.