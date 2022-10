JXC: Macri da vueltas y ahora critica al partido que armó en 2015 y no sabe si será candidato en 2023

Con muchísimas vueltas y sin descartar la candidatura presidencial para 2023, el ex presidenteadmitió este miércoles quea la cual definió en su momento como "el mejor equipo en 50 años",, reconoció en Radio Rivadavia durante una entrevista con Cristina Pérez. “En 2015, nos juntamos un rato antes con una consigna, 'defender la república'. Entonces no teníamos claro un modelo de desarrollo, un debate interno, y eso fue un obstáculo. Hoy, debemos concentrarnos en las ideas, no estoy para hacerme cargo del ego de nadie", contó.El expresidente evitó definir si será o no candidato en las próximas elecciones presidenciales: "Trato de decidir por día y vivo el momento, soy como los jóvenes."."La gente cree que todo es especulación, yo soy de las personas que no. Las siento y las hago", expresó el exmadantario al tiempo que aclaró que el poder, al que definió como "un instrumento para hacer", le permitió reconocer sus limitaciones. ", indicó y sumó: "Siempre he puesto mi energía en hacer lo que aquellos que me dieron el poder esperaban de mí".Al ser consultado sobre si prefería la candidatura de la presidenta del PRO,o al jefe de Gobierno porteño,de cara a 2023, evitó un definición concreta y eligió elogiar a ambos: "La gente elegirá al que está mejor parado. O estamos dentro de la ley o no hay futuro"., debe tener mucha convicción, coherencia porque obviamente van a volver con las piedras”, consideró respecto a la reacción del oficialismo si JxC ganan las elecciones y apuntó que “esta vez, hay mucha más convicción que no hubo en el 2015 que piden tener más cambios".Acerca del futuro de la Argentina en el caso de que su coalición vuelva al poder, Macri señaló que el dólar oficial está atrasado es decir, que ya adelantó una devaluación y opinó que las tarifas quedaron también desfasadas, es decir, que consideró que deben volver a aumentarse aunque no especificó a qué tarifas hacía referencia.