Kicillof anunció la presentación del proyecto de Transparencia Institucional y Ética Pública

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, encabezaron esta mañana el cierre del 4° foro de Transparencia Institucional y Ética Pública, donde presentaron el proyecto de la nueva ley de ética y transparencia para la administración pública en el territorio bonaerense que ingresará hoy mismo a la Legislatura.Kicillof señaló que la decisión de impulsar una ley de ética y transparencia estaba tomada desde el inicio de la gestión, pero que la pandemia de coronavirus demoró su presentación ante la Legislatura. Además, resaltó que el cuerpo de la norma es el resultado de un foro abierto y no de un decreto ejecutivo."No queríamos que sea del Poder Ejecutivo, que no sea una cuestión privativa, que no sea cuestión de camarilla, sino que fuera resultado de un procesos participativo y democrático", marcó el mandatario provincial, que evaluó que "está casi aprobada porque fue producto de discusiones abiertas".En ese sentido, cuestionó a la oposición en la Legislatura provincial y apuntó contra Juntos por el Cambio: "Tenemos una Legislatura a la que presentamos varios proyectos, pero por la falta de mayoría no fueron aprobadas. Por ejemplo la Ley de Régimen Jubilatorio, que viene a resolver un problema no sólo ideológico, sino de 3.000 reclamos en la Corte Suprema"."Tenemos leyes importantes, por ejemplo la ley del instituto Tomás Perón. Varias que no se me ocurre como oponerse. No vengo a presionar, sino a pedir que se aprueben. También están los pliegos de nuevos jueces", continuó el Gobernador. Y anunció que la ley de ética pública ingresará hoy mismo a la Legislatura bonaerense.Por su parte, Alak expresó: "Es un día histórico. Venimos a cubrir un hueco normativo que es no haber legislado una ley que regule las normas de ética y transparencia"."Pasaron 28 años sin que la PBA cumpla ese requisito", lamentó el Ministro y recordó que "el Estado Nacional sancionó su ley y pasaron 23 años sin que la Provincia lo haga. Hay un vacío normativo que detectamos cuando llegamos al Gobierno"."No hay que legislar por legislar, pero en este caso es indispensable. Es un tema sensible y cuestionado por la comunidad, es un requerimiento sobre el sistema democrático. Cuando un funcionario viola algún principio hay sanción, pero no hay actitud preventiva porque no hay ley", concluyó Alak.El proyecto de ley se basa en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de implementar una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función a nivel nacional, que contemple las conductas permitidas en el ejercicio de la función pública, las prohibidas, como así también las diferentes penas.Según informó la Provincia, consta de 38 artículos divididos en ocho capítulos, cuyos principios rectores son "establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial".