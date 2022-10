Estiman que el 14,4% de los 7 millones de trabajadores registrados estaría alcanzado por Ganancias

La directora del Banco Nación (BNA), Julia Strada, estimó este miércoles que el 14,4% de los siete millones de trabajadores registrados estaría alcanzado por el impuesto a las Ganancias desde el 1 de noviembre, cuando entre vigencia el nuevo piso de $330.000 anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa."La base de trabajadores registrados tanto del sector público como del privado es de 7 millones, y ese es el universo para empezar a ver cuántos de esos pagan Ganancias", explicó Strada en declaraciones esta mañana a AM750.En este sentido, precisó que de los 7 millones registrados, "solamente hoy 1.019.000 estarían cubiertos por Ganancias, que son los que tienen un salario mayor a $280.000 brutos"., subrayó la economista.Asimismo, aclaró que "los no registrados, una cifra en torno de los 3 millones de trabajadores, también están afuera del impuesto"."Por esta razón es que la suba del mínimo va de $280.000 a $330.000, y eso haría queque también estarían adentro de Ganancias", completó la directora del BNA.Luego, precisó que 6,3 millones de trabajadores cobran menos de $330.000 brutos, el nuevo piso de Ganancias establecido, mientras que "2,6 millones de trabajadores están por abajo de los $ 100.000 netos".En tanto, "los que están arriba de $ 330.000 van a empezar a ser un 10% de los trabajadores", concluyó Strada.Al anunciar ayer la medida, Massa precisó que la misma "tendrá una escala descendente hasta los $431.000, para que no pase que aquel que gana $330.000 no pague impuestos a las Ganancias y el que gana $331.000 sí pague".Así, "reafirmamos nuestro compromiso de que sólo el 10% de los trabajadores y trabajadoras de mejores salarios tributen Impuesto a las Ganancias", agregó.Con este lineamiento de alivio fiscal "logramos que las mejoras salariales en esta parte del año no se vean afectadas por el impuesto, quedando, a partir de este nuevo piso, exentos del medio Aguinaldo de diciembre los sueldos de hasta $ 330.000", aseguró el funcionario desde Santiago del Estero.