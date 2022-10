20.10.2022 / DEBATE

“La Argentina que produce dólares, la destrozaste”: El fuerte cruce entre De Mendiguren y Martín Tetaz

El Secretario de Industria y el diputado de Juntos por el Cambio participaron de un debate televisivo sobre la economía argentina. En un momento donde no faltaron chicanas, flyers con datos económicos y críticas de un lado y del otro. “Te avisé que por este camino íbamos a chocar. Si uno cree que la Argentina vive de los negocios financieros, la gente no tiene trabajo y la Argentina no crece”, advirtió De Mendiguren.