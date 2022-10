Quién es Hernán Carrol: el ultraderechista al que Sabag Montiel le reclamó una defensa

El ultraderechista, que en las últimas horas apareció vinculado a los autores del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kichner , buscó desligarse de su vínculo cony con Fernando Sabag Montiel, quién le pidió un abogado defensor.Carrol fue candidato a concejal en La Matanza en las listas de José Luis Espert, aparece en numerosas fotos al lado de Javier Milei y, además, participó en actos con los halcones del PRO: Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Gerardo Milman y en varias ocasiones se hizo cargo del aparato de seguridad de los eventos.”, consideró Carrol sobre el hombre que gatilló en la cara de la vicepresidenta e intentó despegarse de cualquier vínculo con él y con su novia, Brenda Uliarte: “”, sostuvo luego de que se conociera de que el hombre que quiso matar a CFK lo instó a conseguirle un representante legal.Sabag Montiel le envió una carta con la exigencia a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que decía: “Dejo la defensa en poder a elección del Sr. Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo al nuevo abogado”.La carta tiene alrededor de unos 20 días, pero se había mantenido en reserva hasta ahora porque los investigadores querían saber quién era este hombre al que Sabag Montiel le delegaba el poder para decidir sobre su defensa., pero dice no haber tenido vínculo. Luego, pero dijo no conocerlo y“Fue solo eso” dijo sobre el vivo de Instagram y señaló: “cuando salió en Crónica porque nosotros avalamos la teoría de que hay que laburar y no dar planes”.Lleno de contradicciones Carrol quedo en jaque por la investigación judicial que reveló que, luego del vivo por IG,; algo que prueba un grado de cercanía. Aunque, al respecto, Carroll intentó explicar hoy que lo hizo “creyendo que Brenda no iba a ir”. No solo fue, sino que además lo hizo “con el chico”, por Sabag Montiel, “pero”. “Eran dos personas extrañas. Cuando vinieron al cumpleaños se compartieron de manera extraña”, añadió sin aclarar nada más.Luego se refirió a los motivos por los cuales Sabag Montiel lo nombró ante la jueza Capuchetti como la persona que debía proveerle nuevos abogados defensores, en lugar de los oficiales que lo representaban. Según Carrol, una vez se comunicó con Uliarte por Instagram (“no tengo su WhatsApp”) a pocos días del atentado para ser “el nexo” entre Sabag Montiel y “un abogado marketinero” que se ofreció para representarlo.“Unos abogados me preguntaron si conocíamos a esa chica. Le respondimos que no, que estuvo en el vivo (de IG) pero nada más. Y me dijeron ‘ah, porque hay un abogado marketinero interesado para representar gratuitamente (a Sabag), es decir solo por la chapa que le daría su aparición en los medios de comunicación’. Y eso fue lo que yo hice, le mandé un mensaje diciendo eso”, contó Carrillo y aclaró que fue “”.Tras confesar esa gestión, subrayó que él no haría nada por su cuenta con los imputados que calificó como “esa gente”. “No tengo absolutamente nada que ver con ellos” y “si es un magnicida, que el abogado se lo pague él. Ese pibe está enfermo”.Carrol fue candidato a concejal de La Matanza por la lista de, pero intentó negar aquello y se declaró “apartidario”. “Yo soy de Nuevo Centro Derecha (NCD), una organización apartidaria en la que hay muchos seguidores dey de Juntos por el Cambio”, explicó a Radio Con Vos y a la vez intentó despegarse de ambos dirigentes. Aunque luego contó que fue quién posibilitó el saludo entre ambos durante una movilización en Plaza de Mayo; algo que en términos políticos podría ser el inicio a una alianza.Sobre la presidenta del PRO,dijo “la estimo mucho” y aceptó “haberla visto varias veces y sacado fotos”. “Pero no tengo una relación con ella, no la conozco ni he entablado diálogos", añadió.Mientras que con Milei volvió a tener confusiones:. Pero en 2021 “organizamos un encuentro en el que él se iba a presentar y no fue. Entonces quedó un distanciamiento porque hicimos un preparativo para la gente que lo quería escuchar hablar y él no vino”.Carrol también negó estar a cargo de la seguridad de actos encabezados por ambos dirigentes, pero luego admitió haberse hecho cargo de la seguridad del saludo entre ambos en Plaza de Mayo. En su explicación, lo hizo bajo acuerdo con sus camaradas de Gimnasios Unidos, otra agrupación “apartidaria” a la que él pertenece y que participó de las marchas anticuarentenas al Obelisco.“A ese tipo de actividades va mucha gente. Nosotros nos separamos siempre de los grupos conspiranóicos y terraplanistas porque van y ridiculizaban las protestas. También nos separamos de la horca y de las bolsas mortuorias”, aclaró intentado despegarse.En ese sentido, explicó sobre NCD, el espacio supuestamente independiente que tiene un logo muy similar al del PRO:“(…) Hay muchos seguidores de Milei, Bullrich, Cambiemos (SIC) y hay gente que no es de nadie. El abanico es tan amplio que nos sacamos fotos hasta con Miguel Ángel Pichetto, del Peronismo Republicano”, fundamentó.Como reconstruyó Página 12, Carrol y sus amigos de remeras negras se sacaron fotografías portando la bandera de NCD con Milei, Bullrich y el resto de los “halcones” macristas: los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Gerardo Milman. También con la senadora Carolina Losada, el otrora juvenil Yamil Santoro, el ex ministro Ricardo López Murphy y la celeste Cinthia Hotton; los personajes Marcelo Peretta, Ivo Cutzarida y el ex funcionario Javier Iguacel.El 9 de julio, Carrol fue orador frente a la Casa Rosada en un acto en el que estuvo Jonathan Morel, el “carpintero” de Revolución Federal que recibió más de 7 millones de pesos de Caputo Hermanos, uno de cuyos propietarios es Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Mauricio Macri.