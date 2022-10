Presupuesto 2023: Diputados emitió dictamen y se tratará el próximo martes

El Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de Presupuesto 2023, con el fin de que pueda ser tratado en una sesión a realizar el 25 de octubre.Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y señalaron que seguirán analizando los últimos artículos agregados. Sin embargo, varios opositores reconocieron que probablemente votarán favorablemente en el recinto por dos razones: primero porque(60% inflación y 2% de crecimiento económico) y porque el oficialismo aceptó varias modificaciones; en segundo término, porque consideran que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto.El Frente de Todos aceptó modificaciones como uny una “cláusula gatillo” que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso unay el Estado termina recaudando más de lo previsto. También se incluyó, a pedido del oficialismo, un artículo para que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, planteó el diputado Marcelo Casaretto.Según detallaron, el costo fiscal de la exención de Ganancias a jueces es depara 2023. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, coincidió el diputado Itaí Hagman del Frente Patria Grande.