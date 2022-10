Manuel Ubeira: "Está en vilo el sistema democrático con el accionar de estos grupos neonazis"

El abogado defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,, sostuvo que "está en vilo el sistema democrático en su totalidad" con el accionar de "grupos neonazis financiados por el sector de la derecha del país y cobijados bajo el accionar de los medios concentrados", en referencia a los detenidos del espacio Revolución Federal que serán indagados por la Justicia este viernes., sostuvo el abogado defensor en declaraciones a FM Nacional Rock y consideró: “Estos señores han avanzado dentro de sus brutalidades al amparo de algún grado de financiación y la financiación está clara con un aporte importante de la familia Caputo ".El jueves, cuatro referentes de la agrupación Revolución Federal fueron detenidos en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Los detenidos son, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio, quienes serán indagados en forma virtual este viernes."Estamos viendo la conformación de los fideicomisos y creemos que son organizaciones que han crecido al calor de las alas ultraderecha de lo que son la derecha nacional. No se explica el crecimiento de esta gente si uno no ve a Patricia Bullrich y a otras personas violentas con discurso de odio desde los partidos de la oposición", consideró Ubeira.Asimismo, manifestó que "".Para el abogado, "acaba de aparecer la punta del iceberg" en referencia a los llamados telefónicos descubiertos por la justicia y, "ahora, será la investigación con los cruces de llamadas y la investigación sobre el fondo financiero y el fondo fiduciario de los Caputo" la que tendrá que completarse para saber "qué relaciones históricas tienen, desde qué momento empezaron a relacionarse"."El ejecutor no es ni más ni menos al que le meten en la cabeza que va a pasar a la historia por cargarse a fulano de tal. Por eso, lo que", dijo Ubiera, quién además consignó que "esto se hizo al cobijo de la policía de la ciudad de Buenos Aires"."Esperamos que el sistema funcione, no tenemos grandes expectativas y nos manejamos con la prueba ya que a diferencia de otros nosotros, no armamos causas ni armamos falsos culpables", añadió y consideró que "el juez entendió que las acciones de esta persona y que este tipo de organizaciones no pueden seguir prosperando" porque "es una organización violenta destinada a atentar contra el sistema democrático",Consultado sobre, el abogado respondió: ", no desde un punto de vista personal, sino por tener un hijo en la política con estas tribus dando vueltas" dijo en referencia al líder del PJ, Máximo Kirchner, ya que, "más allá de que la gente cree que Cristina está hecha de bronce, es una madre como cualquier otra y está preocupada por lo que va a venir en la campaña electoral del 2023".