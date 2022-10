Alberto Fernández: "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para seguir en proceso decreciente de la inflación"

El presidente Alberto Fernández remarcó este viernes que "la inflación viene en descenso hace dos meses" y afirmó que "todos tienen que hacer un aporte y un esfuerzo para seguir en ese proceso decreciente"."El Estado, a través de las medidas que viene tomando (el ministro de Economía) Sergio Massa, ha hecho mucho para ir moderando lo que tiene que ver con la parte fiscal, que es un problema que nos ocupa y nos preocupa, y estamos en eso", aseguró el mandatario en diálogo con C5N desde la localidad bonaerense de Pilar, donde asistió a la inauguración de una nueva planta industrial de la firma Whirpool.En esta línea, Fernández sostuvo:"La inflación no nació ahora; la de dos dígitos lleva más de 15 años en la Argentina y nosotros recibimos 54 puntos de inflación; hay que tenerlo presente", señaló el jefe de Estado.Asimismo, remarcó que, en la Argentina, "hay un inercia inflacionaria que se sostiene y bajarla va a costar mucho tiempo".Por otra parte, Fernández aseguró que el Gobierno está enfocado en "atender también a los que no están con un trabajo y están en una situación más difícil". "Por eso el(de $ 45.000, a abonarse en dos cuotas en noviembre y diciembre) que anuncié el lunes pasado, y que ayer el ministro Massa dio detalles de cómo se va a implementar", indicó.También destacó la modificación del mínimo no imponible para el, cuyo piso sube a $ 330.000. Para el Presidente, esta medida "le deja el dinero en el bolsillo de los que viven de un sueldo"."Buscamos que el salario sirva, valga, tenga fuerza, y que muchos puedan seguir contando con ese dinero que antes se llevaba el Estado para el consumo", explicó, al tiempo que enfatizó que se trata de un "esfuerzo que tenemos que hacer y creo que vamos por el camino correcto".Por último, señaló: "Tenemos que insistir en buscar elementos, mecanismos, que de algún modo pongan un ancla en el aumento de precios y en eso estamos trabajando".Tras sus declaraciones periodísticas, el Presidente destacó que el país "sigue teniendo inversiones, creando trabajo y empleo", al encabezar la inauguración de la nueva planta de la empresa de electrodomésticos Whirlpool, en el municipio bonaerense de Pilar, donde se producirán lavarropas de alta capacidad de carga."Estoy muy feliz de estar acá. Hace 180 días esto no existía, era un descampado, pero el trabajo del embajador (en Brasil, Daniel) Scioli fue lo que permitió que eligieran a la Argentina para hacerlo", dijo el mandatario.La construcción de la planta demandó una inversión de más de 50 millones de dólares y generará 1.400 puestos de trabajo directos e indirectos.En el acto, el Presidente estuvo acompañado por Scioli, los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José De Mendiguren, y Comercio, Matías Tombolini; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires, Augusto Costa; y el intendente local, Federico Achával, entre otros funcionarios."Esta es la realidad argentina: la que conocimos ayer, que en agosto el crecimiento interanual de la economía fue del 6,4 por ciento.. Y esta planta crea empleo de mucha calidad", remarcó el mandatario en sus declaraciones.Y agregó: "Esto es lo que está pasando en Argentina, tenemos muchas cosas para resolver, como la inflación que es un problema y tenemos que atacarla pero esto es parte de la realidad argentina también".Asimismo remarcó que "el 70 por ciento de lo que se produzca en esta planta se va a exportar al mundo y van ser los dólares que ingresen a la Argentina y es trabajo, lo que más nos importa".