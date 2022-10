El líder de Revolución Federal negó su vinculación en el atentado contra Cristina Kirchner

Morel sostuvo que él no era el líder de la agrupación y apuntó contra Leonado Sosa, otro de los detenidos.

Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal, rechazó este viernes las acusaciones en su contra y negó cualquier vinculación en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.“Yo no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la Vicepresidenta”, le dijo al juez y al fiscal al declarar en indagatoria, según reconstruyeron ante Infobae fuentes judiciales.En su indagatoria,Según dijo, era Sosa quien había impulsado la creación y el que estaba a cargo de las redes sociales.No obstante, la estrategia de Morel pasó por decir que lo estaban metiendo preso por manifestarse y que Revolución Federal había “fracasado” porque ya estaba perdiendo seguidores en el último tiempo.El abogado Tomas Fraga Cepeda, defensor de Morel, afirmó en diálogo con Infobae que su cliente explicó los giros bancarios y la contratación por parte de la empresa Caputo Hermanos SA para llevar hacer una serie de muebles. Y afirmó que “lejos está esto de financiamiento de una organización terrorista como están diciendo”.En esa línea,La fiscalía impulsó la investigación y solicitó las detenciones de Sosa y Morel, al señalar que ellos “decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital”. También pidió la detención de Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes -señaló el dictamen fiscal- tomaron participación activa de las acciones que llevó adelante la agrupación.Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto frente a la Casa Rosada. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. Los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda.Es que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo señalaron que no tenían elementos objetivos para ligar a los cuatro involucrados en el ataque con el grupo pedía por redes sociales “al kirchenerismo cárcel o bala”.