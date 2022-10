El ministro de Educación demolió con datos la versión del ajuste que acusa Juntos por el Cambio

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, contradijo con argumentos concretos la versión que circuló en redes sociales y medios y de la que se agarró Juntos por el Cambio para criticar al Gobierno acerca de un supuesto ajuste en el sector

#Video | El ministro de Educación @JaimePerczyk aseguró que no habrá un recorte de presupuesto en el área educativa.



🗣 "Hace falta que los que ajustaron se hagan cargo. Nosotros, no sólo no lo hacemos, sino que expandimos".

En la antesala de la sesión de Diputados en la se que votará el Presupuesto 2023, el funcionario nacional negó que el proyecto incluya una disminución en los fondos destinados a su área y sostuo que "no solo no hay recorte, sino que hay garantías de expansión"., expresó Perczyk entrevistado por C5N, en referencia a una publicación del Observatorio de Argentinos por la Educación que sostiene que habrá un recorte del 15,5% en el área, del que se agarra la oposición, que hasta afirma que el ajuste es mayor.En la misma línea, el ministro señaló que "el presupuesto está calculado con una inflación y todas las variables con esa inflación del 60%". Y añadió: "¿Puede ser más? Esperemos que no. Si es más, hay más recursos también".Perczyk agregó que "en términos concretos" están"Este presupuesto que fue mandado al Congreso invierte el 1,29% y garantiza que con las discusiones paritarias se invierta no menos de 1,33%", aseveró, y explicó que eso significa que "no solo no hay recortes sino que hay expansión".Según ejemplificó el ministro, cuando asumió el Frente de Todos "había 500 mil becas Progresar que se pagaban 10 meses", mientras que "hoy hay un 1.600.000 becas que se pagan todos los meses"."Argentina necesita invertir en educación durante muchos años suficiente y continuamente. Hace falta que los que ajustaron y recortaron se hagan cargo y, por suerte, tomaron conciencia de que en educación no hay que ajustar. Nosotros no solo no lo hacemos sino que expandimos", enfatizó.Y concluyó: "Estamos invirtiendo el año que viene más de $48 mil millones en más horas y más días de clase, para el incremento de los maestros por esas horas. Tiene que haber más lengua y más matemática, hay que invertir durante mucho tiempo y continuamente".