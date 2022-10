Massa anunció incentivos para el campo: Nos vamos a pelear un montón de veces y poner de acuerdo otras tantas

Junto a al Secretario de Agricultura @JuanjoBahillo y al intendente @JavierOsunaGLH presentamos en Las Heras el Programa #AvanzarProductivo, que junto a medidas como el Programa de Fomento Exportador impulsan el crecimiento de uno de los sectores más pujantes de nuestra economía. pic.twitter.com/GRTUxdctsN — Sergio Massa (@SergioMassa) October 25, 2022

El Ministro de Economía,, frente a las sequías que atraviesa el sector y destinado a quienes no pudieron aprovechar las ventajas del dólar soja porque ya habían vendido su producción.Durante su visita a un establecimiento rural de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires, Massa expresó su preocupación por la sequía que afecta al campo y oficializó un programa para subsidiar el 40% del gasto en fertilizantes y semillas de los productores de hasta 400 hectáreas en soja y 100 hectáreas en maíz. La medida amplía un anuncio anterior que en el caso de la oleaginosa era para hasta 200 hectáreas.lo importante es que tengamos la buena fe de sentarnos a dialogar de manera honesta y transparente”, destacó el ministro de Economía durante la conferencia en General Las Heras.Y explicó que el incentivo: “Estamos yendo a un modelo en quey para que de alguna manera el Estado pueda devolverle el esfuerzo que el conjunto del sector hizo, a la hora de poner el marcha el Programa de Fomento Exportador (conocido como dólar soja)”.El plan está “enfocado en los productores que no llegaron al programa de fomento exportador porque tienen unidades chicas, habían vendido su producto apenas habían terminado la cosecha y no tuvieron la oportunidad de acceder a mejores precios”.El lunes el secretario de Agricultura,, se había reunido con la Mesa de Enlace y había trascendido que el programa es para quienes no vendieron en el marco del dólar soja y no poseen más de 15% de stock. Además, se informó que la inscripción al programa iba a ser vía la AFIP.“Estamos cambiando la lógica, no estamos yendo al modelo de crédito porque sabemos que esas unidades pequeñas de alguna manera tienen dificultades para poder relacionarse y cumplir con los bancos”, aseguró el Ministro.El ministro de Economía, Producción y Agricultura, además, destacó que se hará una transferencia desde el estado hacia una cuenta - similar al ATP- de manera directa del 40% de esos gastos para poder tener los fertilizantes y ponerse en marcha. “Lo que recibe es parte del esfuerzo del conjunto del sector agropecuario.", destacó Massa.Por último, el ministro se refirió a la sequía que debe enfrentar el sector: “, con tres años además de niveles menores de volúmenes de agua a lo que estábamos acostumbrados. Sabemos que eso nos está poniendo riesgos, dificultades hacia adelante no solamente en trigo, maíz, y nos está haciendo enfrentar dificultades en carne”.Al respecto Massa aseguró que, frente al recorte de la cosecha que se prevé, instruyó a una mesa de diálogo con entidades, el INTA y sectores de comercialización "para que tengamos la capacidad de responder a la emergencia que representa la sequía".