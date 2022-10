Fuerte rechazo del Gobierno a las salidas transitorias que Casación le concedió al represor Adolfo Donda

Lacondenado a prisión perpetua.con este tipo de beneficios", protestó la Secretaría frente a la decisión de darle salidas transitorias de la Sala II del máximo tribunal penal del país, firmada porAsí revirtieron el falló del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que en mayo había rechazado que el represor pudiera salir de la cárcel. Donda fue jefe de Operaciones del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura, y cuenta con dos condenas a cárcel perpetua por crímenes de lesa humanidad contra más de 200 víctimas.En 2011 durante el juicio conocido como ESMA II --que está firme-- Donda recibió pena con prisión perpetua y también en el proceso conocido como ESMA Unificada, que terminó en 2017 y aún no ha sido revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.Uno de los puntos controversiales del fallo es que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) envió informes negativos sobre Donda. Señaló que no se cumplen los requisitos legales, es decir, su detención es requerida también en la causa ESMA Unificada, que aún está para ser revisada por Casación.Sin embargo, distintas áreas del SPF informaron que, pese a eso, ha tenidopara concederle el beneficio al represor de 76 años.“La Secretaría rechaza esta grave decisión, tomada apenas dos semanas antes de que el represor comience a ser juzgado en la causa por la apropiación de su sobrina, la titular del INADI, Victoria Donda", sostuvo la cartera mediante un comunicado.Y agregó: "Los camaristas consideraron que Donda cumple con los requisitos para acceder a las salidas transitorias, pero no valoraron la opinión de sobrevivientes y familiares, quienes se opusieron a la concesión del beneficio".Está previsto que elhija de José Laureano Donda y de María Hilda Pérez, quienes están desaparecidos.La actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) nació en 1977 en la ESMA, centro clandestino donde su tío operaba. El juicio estará en manos del TOF 6 de Comodoro Py, una causa a la que Donda llega con salidas transitorias.A "Cori" Pérez la secuestraron el 28 de marzo de 1977. A los pocos días cayó su compañero. El operativo estuvo en manos de Fuerza Aérea. La pareja de militantes de Montoneros fue inicialmente trasladada a la comisaría de Castelar. Al momento de su secuestro, la muchacha estaba embarazada de cinco meses. Después "Cori" fue llevada a la ESMA. Allí fue interrogada acerca de su militancia en la zona oeste del conurbano. Mientras estaba en la pieza de las embarazadas recibió la visita de un marino.Cuando se fue les dijo a sus compañeras de cautiverio que se trataba de su cuñado y les dio el nombre. Ellas entendieron que su apellido era "Dunda", por lo que las primeras identificaciones del represor se hicieron con ese nombre o por los alias de "Palito" o "Gerónimo"."Cori" dio a luz en el campo de concentración de la Armada. Pidió que estuviera con ella otra de las secuestradas, Lydia Vieyra. "Cori" decidió llamar Victoria a su beba y junto con Vieyra le pasaron un hilito azul por la oreja con la esperanza de identificarla. La beba fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, compinche de Donda. Victoria recién restituyó su identidad en 2004 gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.Cuando nació su sobrina, Donda no era parte del plantel estable de represores de la ESMA sino que era visto en algunas oportunidades, posiblemente como uno de los rotativos. En 1978, se asentó en ese centro clandestino, donde llegó a estar a cargo de la jefatura de Operaciones y de inteligencia táctica.