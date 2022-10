Elon Musk compró Twitter y dijo que lo hizo por el futuro de la civilización

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

confirmó este jueves que compra la red socialy dijo que lo hace, cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la adquisición. El propietario deemitió por la propia red social un mensaje destinado “a los anunciantes” de Twitter en el que quiso explicar las razones que le llevan a comprar la red y cita en primer lugar que “Musk acordó el pasado mes de abril hacerse con Twitter por unos 44.000 millones de dólares, pero luego dio marcha atrás, lo que llevó a la empresa a demandarle para obligar a cumplir con lo pactado.Musk se dio por vencido y anunció que aceptaba cerrar la operación en los términos originales. Eso ocurrió a principios de octubre y, desde entonces, las dos partes han estado tratando de acordar todos los detalles, hasta este jueves, cuando por fin se ha ejecutado la compra., en el que la mayor parte de especialistas daban la victoria a la red social.Elon Musk también anunció a los empleados de Twitter que finalmente no planea recortar casi el 75% del personal de la red social si finalmente toma el control de la misma, según informó la agencia Bloomberg.. No obstante, Twitter ya esperaba despedir a parte de su equipo debido a factores económicos, lo que habría generado estrés entre los trabajadores.