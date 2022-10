"Un paso más en favor de la igualdad y el federalismo": Alberto presento plan de conectividad satelital en centros de salud

a las 16 el jefe de Estado se reunirá con Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que "la conectividad es un servicio publico pero los jueces no quieren dar la razón y siguen remoloneando en favor de los empresarios", al presentar el plan de conectividad satelital en centros de salud.Con un acto en la cúpula del CCK, el mandatario sostivo que con el lanzamiento de este plan el Gobierno da "un paso más en la igualdad y el federalismo, ya que a veces el federalismo se declama pero no se ejerce".En ese sentido, Fernández dijo que "hay que terminar con la asimetría de la Argentina, con periferias al norte y al sur", y afirmó que. "La Argentina estará integrada cuando no haya periferias", afirmó.El acto se realizó en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner y Fernández estuvo acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.En tanto,