Arroyo sobre el impuesto a las Ganancias en el poder judicial: Es una pena que no se haya aprobado, era de pura justicia que se traslade a ese sector

“Lo bueno es que los gobiernos tengan presupuesto. Este, el de Alberto Fernández, y los diez que vengan. Por suerte, se ha colmado la racionalidad y prevaleció el Presupuesto. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez si paso. Primó la racionalidad, se generaron mejoras y se terminó aprobando”, sostuvo Daniel Arroyo al referirse a la media sanción del Cálculo de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2023.

En diálogo con Política Argentina, dijo: “Es un gran paso hacia adelante”.Consultado sobre el rechazo al articulo referido al Impuesto a las Ganancias para el sector judicial, expresó: “Es una pena que no se haya aprobado lo referido al impuesto a las Ganancias de jueces. Está claro que el salario no es ganancia y cada vez menos gente tiene que pagar ese impuesto”.“Pero hay una regla de que aquellos que ganen arriba de los 330 mil pesos paguen ganancias. Es una regla que tiene que trasladarse a todos los sectores, también al poder judicial. Era de pura justicia que se traslade a ese sector”, agregó.Respecto de las paritarias, Arroyo insistió en la necesidad de que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. “Tenemos que lograr estabilizar el precio de la Canasta Básica de alimentos. La principal política tiene que ver con ello. Tenemos que pensar en iniciativas para que estos alimentos tengan reglas distintas y trabajemos con precios justos”, señaló.