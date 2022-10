Fuerte cruce entre oficialismo y oposición por la propuesta de eliminar las elecciones intermedias

La polémica por la potencial eliminación de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias sumó hoy un nuvo capítulo a la tensión entre oficialismo y oposición: el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, adelantó desde Brasil que trabaja para eliminar las elecciones legislativas intermedias y argumentó sobre el cansancio social por la cantidad de votaciones que hay en el país y el objetivo de que los presidentes puedan “desarrollar” mejor sus gestiones.

Mientras esperamos que presenten un plan para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza, el kirchnerismo planea eliminar las elecciones intermedias. Siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad.



Dejen de vender humo. https://t.co/Ra3ZAT83k8 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 31, 2022

En tanto, desde el Frente Renovador la diputada Mónica Litza avaló una potencial modificación del cronograma electoral. “A mí me parece que Sergio Massa fue muy claro cuando dijo que si uno es amplio y generoso puede incluir a todos así no haya PASO y que si no sos amplio y generoso podés cometer el error de no incluir a todos así haya PASO. Esto tiene más que ver con una actitud de amplitud más allá de si el instrumento PASO existe o no”, dijo en diálogo con Política Argentina.