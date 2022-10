Wado de Pedro adelantó que trabaja en un proyecto para eliminar las elecciones legislativas intermedias

#Video | El ministro Wado de Pedro adelantó que está “trabajando fuertemente en un proyecto para eliminar la elección intermedia”. pic.twitter.com/tymytGhNkG — Política Argentina (@Pol_Arg) October 31, 2022

En medio de la creciente discusión por las PASO, el ministro del Interioadelantó desde Brasil“Yo soy partícipe de eliminar la elección intermedia, e, adelantó Wado De Pedro es lunes en declaraciones para LN+ y señaló que “Cada gobierno, fuerza política o coalición que ofrece una gestión tiene que tener los cuatro años las fuerzas para desarrollar eso”. “No podemos tener al año otra elección. Son discusiones que se tienen que dar. No hay que dramatizar”, planteó el ministro del interior.Al respecto señaló que “y en algunas provincias se fueron suspendiendo y piden suspender las PASO nacionales”. “Es una discusión que se da casi siempre. Lo que conté, lo que vengo diciendo es un diagnóstico como ministro del Interior, que recibe todas las opiniones electorales”, planteó de Pedro.Sin embargo, remarcó que la decisión de que haya o no PASO el año que viene está en manos del Congreso.“Hoy hay PASO, están vigentes las leyes que permiten que haya elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”, remarcó y hasta le respondió a su par de Seguridad, Aníbal Fernández, quien para respaldar al Presidente pidió que de Pedro “se deje de joder” con esa discusión. “”, deslizó De Pedro.“Como ministro del Interior es mi competencia, con lo cual yo tengo que trabajar y escuchar a la oposición, a los gobernadores y a todos los que tengan alguna inquietud., insistió respondiendole a el ministro de Seguridad.De cara a las elecciones 2023, De Pedro aclaró que no es precandidato, al igual que lo hizo la semana anterior. “Soy un militante y estoy siempre a disposición de lo que la fuerza colectiva diga. Soy un convencido de que la Argentina tiene futuro, de que hay que ampliar la coalición, hacer un buen programa de gobierno. Estoy trabajando en un plan de desarrollo federal con todas las provincias. Los argentinos no tenemos guerra, ni conflictos religiosos; tenemos recursos económicos”, indicó.En el marco de las elecciones brasileñas, de Pedro fue consultado sobre el avance en materia tecnológica que hizo Brasil para la votación y el escrutinio y se refirió al modelo argentino. “Cada país tiene su sistema electoral y el argentino garantiza la transparencia”, dijo.Al respecto consideró que “está muy bien” que haya preferencias entre un sistema de votación tradicional con boleta o electrónico pero argumentó que “el proceso electoral argentino permitió en estos 39 años de democracias, que hayan ganado y perdido todas las fuerzas políticas hasta por muy pocos puntos”.