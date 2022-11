La frase de Macri sobre si será candidato: "Está muy claro con todo lo que he hecho

En medio de los conflictos que sacuden a Juntos por el Cambio, el expresidentehabló sobre su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales y. Además le respondió a Gerardo Morales y reavivó la interna.”, le respondió el ex jefe de Estado al líder de la UCRque el último fin de semana apuntó contra Macri en un acto homenaje a Raún Alfonsín al decir: “Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y luego fracasar”.Durante el evento que compartió en el Yacht Club de Puerto Madero junto a los también ex mandatariosde España,de Chile, yde Colombia, el ex presidente habló de las elecciones 2023 y volvió a insistir en que “”, luego deslizó por lo bajo en tono irónico “dejémoslo acá”. La frase motivó la risa y los aplausos del auditorio.Sobre la incertidumbre en la oposición por su eventual candidatura presidencial, Macri dio una respuesta enigmática y sin mucha definición:aseveró.Sin embargo, las molestias por su indecisión se esparcen en el interior de Juntos por el Cambio donde hay un consenso sobre el rol central que tendrá Macri en 2023. El ex presidente también lo sabe y juega su estrategia política, pero no da definiciones exactas sobre su candidatura electoral.“Tenemos que demostrar que podemos competir entre nosotros”, pidió Macri ante la consulta sobre el debate electoral en JxC. “Ojalá que en nuestra coalición haya muchas propuestas en las próximas primarias, para que los votantes elijan qué valores y qué ideas quieren llevar a cabo”, reforzó al respecto el ex Presidente. Y agregó: “”, insistióEn ese sentido, sobre las declaraciones dequien advirtió que se postularía a la presidencia si excluyen a la Coalición Cívica de los cierres de lista, Macri repitió, ya como una frase aprendida: “Que compita, que compitan todos los que quieran”.