Córdoba: Schiaretti ungió a Llaryora como sucesor y disparó contra "los productos del marketing" de JXC

El gobernador de Córdoba,y aseguró que será candidato para enfrentar a "los productos del marketing" y a los que "no fueron elegidos dos veces seguidas" para gobernar, en alusión a Rodrigo de Loredo y Luis Juez, respectivamente, los precandidatos por ahora tiene Juntos por el Cambio.Aún sin precisar cuándo se votará, Schiaretti dio una señal clara de orden hacia dentro del PJ y al resto del escenario político:de la poderosaestructura del peronismo. Mientras Juntos no definió sus candidatos, el PJ le ofrece a su coalición y al pueblo certezas.Observadores del PJ consideraron que el lanzamiento temprano del intendente es una señal de que se votará "lo antes posible". Pero todavía es una fecha que no está definida., pero tras este adelanto de Llaryora se sospecha que podría haber un cambio legislativo para fijar el calendario electoral entre el último domingo de abril y mediados de mayo.En ese sentido, también debe definirse si los comicios en la ciudad de Córdoba serán en la misma fecha de los provinciales o en una 1fecha distinta. Fuentes del PJ le aseguraron a Política Online que, eventualmente, no se descarta "modificar" el Código Electoral.El lanzamiento de Lloyra fue una muestra de unidad dentro del oficialismo, que busca ser superadora los conflictos internos. Con esto, el schiarettismo-llaryorismo procuran cercar al peronismo. De hecho, una de las presencias "notables" en el acto fue la de Natalio Graglia, intendente de Villa Nueva y socio de Martín Gill. "Hay señales claras que el PJ cordobés en su conjunto se va a alinear tras Llaryora", indican en el schiarettismo.En este esquema, no sería menor el rol de Schiaretti "candidato" a presidente como una "locomotora ordenadora" de la campaña. En realidad, de votarse entre abril y junio no habrá una "candidatura" del gobernador, ya que el cronograma nacional comienza en julio, si es que se mantienen las Paso. Lo que sí habría es una "narrativa": Schiaretti presidente, Llaryora gobernador.En este marco,"Te necesitamos presidente de los argentinos para salir de esta situación y encaminarnos hacia el progreso", sostuvo.