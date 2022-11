Brasil: el vice de Bolsonaro reconoció que no hubo fraude y llamó a sus seguidores a "dejar de llorar"

el vicepresidente brasileño Hamilton Mourao reconoció hoy que "no hubo fraude" en las elecciones en que Lula Da Silva derrotó al presidente Jair Bolsonaro e invitó a esos sectores oficialistas a "dejar de llorar” y aceptar los resultados

El propio bolsonarismo instiucional comienza a bajarle la persiana al bolsonarismo más reaccionario, ya que, afirmó el segundo al mando del Poder Ejecutivo brasileño entrevistado por O Globo, donde sentenció que "no hubo fraude” mientras miles de simpatizantes bolsonaristas continúan con cortes en las rutas en rechazo del triunfo de Lula e incluso reclaman la intervención militar en el proceso electoral.Vale aclarar que Bolsonaro impidió a Mourao ir por su reelección y eligió, en cambio, al exministro de Defensa. A diferencia del primer mandatario, el vicemandatario brasileño reconoció la victoria de Lula y se comunicó con su vice,Si bien Mourao reconoció la derrota, se quejó de que hayan dejado "jugar" a Da Silva:"Considero que no hubo fraude, pero uno de los jugadores no debía estar jugando, ese es mi punto de vista", sostuvo el Vicepresidente saliente, y hasta aseguró que lo que el bolsonarismo debería haber hecho era antes: reaccionar contra la participación de Lula en las elecciones, cuando fue absuelto en todas las causas por denuncias sin sustento."Ese era el momento de tocar bocina y salir a la calle. Hay 58 millones que no se conforman, pero participaron del juego y aceptaron las reglas del juego, entonces hay que bajar un cambio", arengó.