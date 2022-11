"Yo los conduje a todos": Macri renovó su pelea con Riquelme y se arrogó los éxitos de Carlos Bianchi

Mauricio Macri renovó en un nuevo capítulo su pelea eterna con Juan Román Riquelme, el ídolo xeneize que como candidato a vicepresidente sacó al PRO de la gestión de Boca Juniors, retomó la senda de éxitos del club en prácticamente todos los niveles profesionales del fútbol y, además, recuperó la paternidad histórica sobre River Plate

Es que ahora, en diálogo con C5N, el ex presidente le respondió al ídolo boquense, quien había asegurado que el dirigente del PRO "le debe su carrera" política a Carlos Bianchi luego de que se conociera que Macri asegura en su libro "Para qué" que le diseñó la estrategia al DT para que Boca le ganara la histórica final de la Copa Libertadores al Palmeiras de Brasil., le respondió Macri a Lautaro Maislin, que lo consultó por los cuestionamientos del máximo ídolo del club tras las intimidades de Boca que el líder PRO escribió en su libro.En ese texto, Macri asegura que antes del segundo partido de la serie habló con Bianchi y que le dijo: “Fuimos un desastre (en el primer partido), pero estoy seguro de que vamos a ganar la Copa. Por eso te llamé. Si salimos a colgarnos del travesaño nos matan. Tenemos que jugarles de igual a igual. Estoy seguro de que así le ganamos”.Tras la recomendación, el líder PRO relata que el DT más ganador de la historia argentina lo miró con desconfianza “y luego su expresión se fue transformando". Y concluye: "Dio un salto y comenzó a sonreír ´estoy de acuerdo. Tenemos la chance intacta. Vamos a ganar esta copa´, me dijo seguro de sí mismo”.Cuando trascendió esa parte del libro,"Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos y, seguramente, si yo no tenía la suerte de haber sido dirigido por él, que nos enseñó a competir… tuvimos la suerte de compartir muchas cosas, gracias a él y a mis compañeros la gente de Boca me quiere mucho, y si Macri terminó en el lugar que terminó es porque le debe mucho a Bianchi, es al revés, eso sin duda. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, a Riquelme no lo quisieran tanto y Macri no hubiera tenido la carrera que tiene", afirmó el ex enganche.