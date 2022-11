Cavallo a JXC sobre Milei: "No lo traten tan mal porque lo van a necesitar"

En medio de los cruces entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en una interna opositora que no frena, el ex ministro de Economía,, le advirtió a Juntos por el Cambio, coalición que consideró ganadora en las elecciones del 2023, que “no tienen que tratar tan mal” a Javier Milei “porque lo van a necesitar"."Yo que estoy afuera de la política y ya no me voy a meter más,", expuso Cavallo durante intervención en el panel "Argentina: el debate en torno a los planes de estabilización", un evento organizado en Tucumán por la fundación Federalismo y Libertad.En ese marco, el autor del plan de Convertibilidad durante el mandato de Carlos Menem recordó: "Cuando fui candidato a presidente teniendo a De la Rúa por un lado y a Duhalde por el otro, con dos estructuras políticas muy fuertes, saqué 10% de los votos y logré once diputados, que justamente eran los que les faltaban a la Alianza para tener mayoría en la Cámara de Diputados", en referencia a las elecciones de 1999."Después me incorporé al gobierno de De la Rúa para ayudar a que pudieran tener esa mayoría", agregó.En ese sentido, le advirtió a la coalición opositora que el candidato libertario y diputado nacional podría "arrastrar a no menos de 20 diputados"."Yo arrastré a once diputados. Tal como veo la cosa ahora,”, les advirtió a JxC.