Pichetto: "Todo indica que Macri tiene voluntad de ser candidato"

El Auditor General de la Nación y referente de Juntos por el Cambio,se refirió a las internas que atraviesan la oposición de cara a las elecciones 2023 y consideró que el expresidente Mauricio Macri competirá por la presidencia.", analizó Pichetto sobre las internas por quién ocupará las listas de precandidatos de la oposición de cara al 2023.Compañero de fórmula de Macri en 2019 cuando decidió sumar una "pata peronista" al proyecto de Cambiemos afirmó que no se debe descartar la opción de una candidatura del ex Jefe de Estado."Los que han gobernado el país son reconocidos en todos los pueblos del país y reconocidos por sus ideas, y además un reconocimiento al liderazgo internacional", aseveró Auditor General de la Nación durante una entrevista en TN y consideró: "".En ese sentido, recordó cuando sostuvo que en Brasil habían jugado "los dos titulares" en referencia a Luis Inácio "Lula" Da Silva y Jair Bolsonaro, poniendo énfasis en los liderazgos de Macri y Cristina Fernández de Kirchner. "Hay hechos que son parte de la realidad. Hoy esos liderazgos son protagónicos pero es más decisión de ellos que de otros si van a ser candidatos", afirmó.Finalmente, aseguró que Macri "es una figura es muy importante y lo que él decida va a gravitar fuertemente"."Hay un poco de sobredimensionamiento alrededor de este tema. Mucho cotilleo. Les encanta este tema y hay un lugar para exacerbar este conflicto", apuntó contra el periodismo por el abordaje de las amenazas de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien le aseguró al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel que "le rompería la cara"."Bullrich es una mujer con temperamento", aseguró Pichetto y agregó que cuando observó lo que sucedía filas más atrás lo tomó desprevenido y que no sucedió como lo publicó Clarín en una nota: “Yo no me reí para nada, mire desprevenido vi que terminó en eso y punto . “En general soy muy tipo bastante adulto y me cuesta reírme, para nada me reí”, insistió.