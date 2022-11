"¡Cristina presidenta!": la arenga de los trabajadores de la UOM ante la Vicepresidenta

mientras expresaba su discurso el titular del gremio, Abel Furlán, los trabajadores presentes comenzaron a corear "Cristina presidenta, Cristina presidenta", incluso contradiciendo lo que el dirigente sindical sostenía en ese momento

#Video | Trabajadores de la UOM reciben a @CFKArgentina en el acto público de Pilar. pic.twitter.com/fJNBR3r4Dz — Política Argentina (@Pol_Arg) November 4, 2022

En el marco del acto de la Unión Obrera Metalúrgica, se produjo un momento de elevada sensibilidad política cuando,"Cristina, no te invitamos acá para pedirte que seas candidata de nada", sostuvo cerca del final de su discurso - que tuvo fuerte voltaje político cuando, por ejemplo, le pidió al Gobierno un bono para todos los trabajadores -, pero, inesperadamente, los trabajadores comenzaron a cantar., arengó la multitud presidente, mientras que Furlán, como chiste, le decía a CFK que a veces "los compañeros no me hacen caso".Cabe recordar que la semana pasada, el diputado nacional, líder de la Cámpora e hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner, afirmó que no creía que CFK fuera a presentarse como candidata a volver a la Casa Rosada, a la vez que consignó que Sergio Massa había expresado que no tenía pensado hacerlo tampoco pero que sí había dado cuenta de sus intenciones Alberto Fernández.