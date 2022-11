Cristina Kirchner a dos meses del atentado: "Los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el macrismo"

#Video | @CFKArgentina se refirió por primera vez al atentado que sufrió en las inmediaciones de su departamento.



A dos meses del atentado en las inmediaciones de su casa, la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que "los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el macrismo"."Después de lo que pasó, la primera conclusión buena que saqué es que, con el macrismo", aseguró durante el acto de la UOM en Pilar.En esa línea, insistió en que "esos indignados que eran reproducidos por la televisión, recibían millones de pesos para hacer eso"., enfatizó la expresidenta.Sobre la investigación que lleva adelante la Justicia por el intento de magnicidio, Cristina Kirchner demostró su "resignación":Al respecto, recordó lo que sucedió el día del atentado: "Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza. Dicen los psiquiatras que es mucho mejor, porque el trauma es algo que no puede olvidarse"."Quería estar acá porque después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras", expresó ante la multitud presente que arengaba y pedía por su candidatura para 2023.